傳議員關說比特犬案　楊植斗曝「曾致電動保處」：但我沒有喬事

▲咬傷兩人的比特犬Lucky。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

北市一名徐姓飼主於6日、17日上午載著比特犬Lucky外出，結果比特犬卻跳下車，狂咬路邊停等紅燈的機車騎士，目前遭台北市動保處分別裁處5萬、15萬元並沒入犬隻。但由於一度傳出有台北市議員關切，引發外界關注，稍早國民黨台北市議員楊植斗坦言，自己有致電給動保處詢問具攻擊性犬隻要如何處罰，且因為自己沒有施壓、取消沒入，所以沒放在心上，直到今天又被點名，「我沒有喬事，甚至還要求更多管制措施」。

楊植斗18日下午於臉書發文表示「原來這也叫關說？」，這2天記者紛紛打聽，到底誰幫比特犬飼主「關說」，好讓其躲過沒入的處罰，甚至「喬到」連罰單都延遲製作，導致比特犬再次傷人，「想起比特犬第一次傷人時，由於發生在的我選區，我致電給動保處，詢問這種具攻擊性的犬隻，動保處會如何處罰飼主，以避免下次事件發生？」

楊植斗提到，由於動保處傾向罰款，並要求飼主積極與被害者和解，也會請主人提供改善計劃，但沒入暫不在考慮範圍，理由是「這種特殊犬種若收容到動物之家，以目前的資源，很難提供完善的照顧，更可能讓工作人員和其它狗狗受傷。」而自己聽完後覺得上了一課，基於關心選區，在徵求飼主同意後，動保處和飼主以及辦公室同仁訪談，決定重罰9萬元，並要和被害人和解，且要求未來窗戶都要鎖上，而飼主也口頭答應說「車窗已封上」。

楊植斗說，自己昨天第一時間看到媒體獨家稱「議員施壓」把沒入取消、罰單不了了之，「我心中想，是哪位同事有那麼大的官威，可以做這種事？」所以昨天媒體詢問時，自己都要大家去問別人、沒這麼大的本事，直到昨晚動保處、飼主兒子都聲明「沒有議員關說」，他也想說是媒體誤報，就沒放心上。

楊植斗指出，但今早又有媒體詢問，且一一點名選區議員，自己想說2件事情，「第一，我從媒體的報導可以確定，他們指認的並不是我，我沒有喬事，甚至還要求更多管制措施。第二，議員很多工作都是跨選區的，我也會經手一些其它選區的案件，如果真有那麼囂張的議員，可能也未必在大安文山區。」最後尊重動保處的專業判斷，希望動物之家的工作人員和其它狗狗可以跟新朋友好好相處，也祝福牠盡快找到下一個家。