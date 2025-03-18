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比特犬咬傷2人　第一位受傷騎士曝「還在住院」：傷口潰爛開刀清創

▲▼彼特犬「開車窗」飛撲咬人，北市騎士停等紅燈無辜遭殃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲台北市比特犬Lucky於6日、17日外出時，皆跳出車窗咬傷一旁等紅燈的騎士，引發社會譁然，也使北市動保處開罰、沒入犬隻。圖為6日Lucky跳下車窗的畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市一名徐姓飼主於6日、17日上午載著比特犬Lucky外出，結果比特犬卻跳下車，狂咬路邊停等紅燈的機車騎士，目前遭台北市動保處分別裁處5萬、15萬元，並沒入犬隻，目前正在前往飼主家當中。第一位遭到比特犬咬傷的黃姓騎士表示，自己目前都還在住院中，因為被咬傷後造成傷口感染潰爛，所以進行清創手術把肉挖乾淨。

關於比特犬Lucky第一次咬傷人情形，為徐姓飼主6日開車行經北市文山區萬美街2段附近等紅燈時，比特犬突從車窗躍出咬傷，一旁黃姓機車騎士，徐男下車處理並報警。台北市動保處當時表示，由於飼主疑似未幫寵物設置有效防護措施，可能觸犯北市動物保護自治條例，可處新台幣2000元至1萬元罰鍰，但仍須通知飼主說明後，才能釐清案發狀況。

然而到了17日上午，根據監視器畫面，徐姓飼主載著比特犬外出，行經大安區臥龍街停等紅燈時，比特犬自行打開車窗衝出車外，嚇得一旁身穿藍色外套的騎士緊急跳開，但比特犬下秒就將騎士撲倒在地，並緊咬對方腿部，徐姓飼主見狀急忙下車阻擋，但比特犬仍不肯鬆嘴，騎士還一度在地上被拖行，雙方僵持約26秒，飼主才將比特犬拖上車。

面對比特犬Lucky在短短11天就咬傷兩人，台北市動保處17日表示，已介入調查，認為飼主已無法妥善管理犬隻，除分別裁處罰鍰新台幣5萬元及9萬元外，並沒入犬隻。但事隔不到幾小時，台北市產發局晚間10時更新裁處，除了原定沒入犬隻外，也決議重新檢討裁處金額，並將依規定裁處第一次罰鍰5萬元、第二次處以單次最高罰鍰15萬元。

而《東森新媒體ETtoday》找到第一名被比特犬咬傷的黃姓騎士，黃姓騎士坦言，自己6日當天行經萬美街時，剛好在等紅燈，結果飼主車輛停在左手邊，對方車窗突然打開，「他的狗就跳下來開咬，咬著我左大腿不放。」

至於目前傷勢復原狀況，黃姓騎士透露，後續有傷口感染，蜂窩性組織炎，傷口就有些潰爛，因此進行清創手術把肉挖乾淨。而目前與飼主討論賠償事宜部分，以及該名比特犬又二度咬人，黃姓騎士提及，自己還在住院中，要先等自己情況好點，至少先出院才會談。

而台北市產發局長陳俊安18日上午於市府受訪時，被問到有無跟飼主溝通，以及關心2名傷者？陳俊安說，動保處第一時間就有跟飼主進行約談，同時在飼主第一次犬隻攻擊市民後，並沒有做到犬隻在外約束等承諾，動保處予以嚴正譴責，也因為飼主沒做到防護措施，飼主無法安全照顧犬隻，也無法保護到犬隻不被攻擊，所以第二次攻擊後，動保處也決定沒入犬隻。

陳俊安指出，至於傷者的部分，後續會瞭解傷者的狀況，目前知道第一次被攻擊的傷者情形較嚴重，現在也已經在南部的醫院做救治跟復原，後續會持續瞭解傷者的狀況。

▼台北市產發局長陳俊安受訪談比特犬傷人案。（圖／記者袁茵攝）

▲▼台北市產發局長陳俊安受訪談比特犬傷人案。（圖／記者袁茵攝）

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