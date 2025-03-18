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全台3974隻比特犬列管！高雄502最多　外出未戴嘴套最重罰15萬

▲▼台北市動保處人員出動，將比特犬Lucky帶走。（圖／記者黃彥傑攝）

▲全台列管比特犬共3974隻。圖為北市動保處人員將傷人的比特犬Lucky帶走。（圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市徐姓男子飼養的比特犬Lucky兩度跳車咬傷機車騎士，徐男被動保處裁罰共計20萬元，犬隻也被沒入。農業部今（18日）指出，比特犬從2022年起就被列為禁止飼養或輸入動物，全台現列冊管理比特犬共3974隻，高雄市502隻為全台最多，這些具攻擊性犬隻出入公共場所，除了要配戴口罩（嘴套），飼主需以不超過1.5公尺繩或鍊牽引，未依規定最高可罰15萬元。

台北市文山區6日才發生比特犬Lucky開車窗咬人事件，不料同一隻比特犬17日又在大安區臥龍街咬傷人。該比特犬飼主為徐姓男子，遭北市動保處共裁罰20萬元，犬隻也被沒入。

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外界好奇為何可以飼養具攻擊性犬隻？農業部動保司副司長陳中興指出，農委會在2022年3月1日公告，將比特犬、美國史大佛夏牛頭犬等列為「指定禁止飼養或輸入之動物」，要求飼主必須在2023年2月28日前，完成登記備查才能繼續飼養，這些備查的犬隻必須絕育且不得繁殖，若變更飼主或犬隻死亡，同樣也要變更備查。

陳中興進一步表示，全台列冊管理比特犬共有3974隻，其中以高雄市502隻最多，其次是屏東494隻、台南市386隻、台中市375隻、花蓮319隻、台北市106隻。而徐姓男子所飼養比特犬是有登記備查。

為避免這些具有攻擊性的犬隻傷害民眾，陳中興指出，現有法規已經規定，這些具攻擊性寵物出入公共場所及公眾得出入場所，應由成年人陪伴，同時要以長度不超過1.5公尺鍊繩牽引，且應配戴不影響散熱的透氣口罩（嘴套）；若要運輸則須以具備防曬及通風功能的金屬製堅固箱籠裝載，違者可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

陳中興分析，這次徐姓男子飼養比特犬發生兩次傷人事件，責任在飼主，建議其他飼主要將具有攻擊性的犬隻帶出門前，就要戴上透氣口罩（嘴套），否則就算在車內不算公共場所，一旦犬隻跳到車外而攻擊他人，飼主同樣要受罰。

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