把大蛇當武器！男手持「2條蟒蛇」闖入　成功搶價值1萬多元商品

記者李振慧/綜合報導

美國田納西州有幾名男子手上拿著2條蟒蛇當作武器,闖進商店後就把蟒蛇直接放在櫃檯上,威脅店員生命安全,最後成功搶走價值400美元(約台幣1.3萬元)含大麻二酚成分的CBD油。

麥迪遜郡警方近來在社群網站上分享案發現場圖片,要捉拿4日發生在田納西州丹麥(Denmark)138號公路加油站商店的搶案凶嫌。從監視器畫面中可看到,男子手上拿著凶猛蟒蛇,不斷揮舞著蛇、要脅店員搶劫。

Thieves in Madison County, TN used pythons to distract the cashier while stealing over $500 in CBD products. Police arrested four suspects. pic.twitter.com/nSmfJNQTvu