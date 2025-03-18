把大蛇當武器！男手持「2條蟒蛇」闖入　成功搶價值1萬多元商品

▲一群男子手持蟒蛇搶劫。（圖／翻攝自Madison County Sheriffs Office）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州有幾名男子手上拿著2條蟒蛇當作武器，闖進商店後就把蟒蛇直接放在櫃檯上，威脅店員生命安全，最後成功搶走價值400美元（約台幣1.3萬元）含大麻二酚成分的CBD油。

麥迪遜郡警方近來在社群網站上分享案發現場圖片，要捉拿4日發生在田納西州丹麥(Denmark)138號公路加油站商店的搶案凶嫌。從監視器畫面中可看到，男子手上拿著凶猛蟒蛇，不斷揮舞著蛇、要脅店員搶劫。

Thieves in Madison County, TN used pythons to distract the cashier while stealing over $500 in CBD products. Police arrested four suspects. pic.twitter.com/nSmfJNQTvu — SULLY (@SULLY10X) March 18, 2025

商店顧客表示，「他們進來後不斷揮舞著蛇，還把蛇放在櫃台上」，2條蛇分別是白色與棕色外型的蟒蛇，一群人得手價值約400美元的油後，因為當時店內還有很多顧客，他們才沒偷竊更多東西就離開。

警方表示，這群搶匪走出商店後，上了一輛小轎車後離開，希望民眾能夠幫忙提供線索。當地去年4月也曾發生類似事件，26歲男子庫克(Reginald Cook)走進曼菲斯一家商店後，脖子上掛著一條約1.5公尺長的蟒蛇搶劫，最後被店員持槍抵抗並報警逮捕。