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川普、普丁今「通話談停戰」！　紐時：烏克蘭土地恐遭瓜分

▲▼美俄關係破冰，圖為2019年6月，時任美國總統川普和俄羅斯總統普丁在日本大阪的G20峰會上見面。（圖／路透）

▲川普與普丁18日將通話，預計商談俄烏停火協議，但烏克蘭土地恐遭瓜分。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普將於18日與俄羅斯總統普丁通話，重點商討俄烏的停戰協議。而川普已表示，會談中將涉及俄國在停火後可保留的土地和資產，而這也不免讓人聯想到1945年雅爾達會議時，美蘇領袖瓜分歐亞勢力範圍的歷史。

根據《紐約時報》報導，川普16日晚間搭乘空軍一號返回華府的途中向媒體透露，這次通話的主要議題將聚焦於停火協議。他表示，美俄雙方在停火協議上進展順利，並有「絕佳機會」達成共識。但川普也暗示，烏克蘭可能需要做出「一些妥協」。

川普表示，「我們會談到土地，這是一大片土地，而且會和戰前有所不同。我們還會討論電廠，這是一個大問題，但我認為我們雙方已接近達成共識。」他提到的電廠顯然是指歐洲最大的札波羅熱核電廠。

《紐約時報》指出，川普實際上是在談判俄國從侵略烏克蘭中能獲得多少回報，這段侵略時間還會回算到2014年俄國奪取克里米亞，一直延續到目前的俄烏戰爭。

事實上，白宮幕僚已明確表示，俄羅斯一定能保留克里米亞，而這也與1945年雅爾達會議時蘇聯獲益的情況相似。

川普並未透露具體的烏克蘭土地範圍以及有哪些烏克蘭土地被列為「籌碼」，但華府希望俄國僅保留目前控制的約20%烏克蘭領土。然而，烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚擔心，川普可能會滿足普丁對其他地區的胃口，包括重要港市敖德薩。

川普政府看似想把結束這場長達3年的俄烏戰爭視為首要任務，白宮國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）16日甚至在NBC節目中說，「難道要把每吋烏克蘭土地上的俄軍全都逐出嗎？包含克里米亞？」

塔弗茲大學國際政治學教授陶夫特認為，當前的地緣政治形勢與二戰結束時相似，主要強權試圖通過協商建立新的全球秩序。擴張土地是普丁和川普共同的目標，如果普丁能從戰爭中獲得想要的東西，那麼習近平可能也會效仿，試圖奪取台灣。

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