哈佛放寬「免學費」標準！　這類人還能享食宿補助

▲哈佛大學決定把學費優惠範圍擴大，盼能減輕更多學子的經濟負擔。（圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

美國常春藤聯盟名校哈佛大學（Harvard University）19日宣布擴大學費減免計畫，家庭年收入低於20萬美元（約新台幣660萬元）的學生可享有免學費優惠，家庭收入低於10萬美元的學生還有健康保險、食物、住宿等其他額外補助。這項計畫預計在2025至2026學年實施生效。

路透、衛報報導，哈佛大學部平均一年學費為5萬6550美元（約新台幣186.6萬元），但加上住宿、伙食、醫療服務等額外費用，就讀哈佛大學的年支出很容易超過8萬美元（約新台幣264萬元）。哈佛大學每年招收約2萬4600名大學生，過去提供家庭年收入低於8.5萬美元的學生免學費優惠，如今校方決定把學費優惠範圍擴大，盼能減輕更多學子的經濟負擔。

哈佛大學校長賈柏（Alan Garber）透過聲明表示，讓更多學生在經濟上負擔得起就讀哈佛，能拓展所有學生所接觸的背景、經驗與觀點，進而促進他們的智識發展與個人成長，「當我們將才華出眾的人匯聚一堂，彼此學習、相互啟發，才能真正發揮大學巨大潛能。」

事實上，哈佛這項新措施與其他大學採取的學費補助政策相似。去年11月，賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）宣布，將為家庭年收入低於20萬美元的學生提供免學費優惠，麻省理工學院（The Massachusetts Institute of Technology）也宣布類似方案。