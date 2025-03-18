川普稱習近平將訪美！　中方擔心「1狀況」重演

▲川普透露，習近平將在「不久的將來」訪問美國。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普於17日透露，中國國家主席習近平將在「不久的將來」訪問美國，這一消息引發了外界的高度關注。根據外媒報導，中方官員對此次會議充滿憂慮，擔心會面過程中可能重蹈烏克蘭總統澤倫斯基在白宮公開爭執的尷尬情景。

《華爾街日報》引述知情人士報導指出，華府與北京已展開討論，計劃在6月舉行川習「生日峰會」；川普的生日是6月14日，而習近平則是6月15日。這場會議的時機正值兩國經貿關係緊張之際，顯示出雙方在此背景下希望藉由會面釋放善意。

川普18日在華府甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Performing Arts Center）出席會議時表示，「習近平會來，不會太久。」然而，川普並未透露具體的會議時間及討論議題。

報導指出，自川普當選以來，美中代表雙方皆曾表達過舉行峰會的意願。若兩人在6月的生日會議中會晤，將成為兩國經貿摩擦影響全球市場和營運環境下的關鍵時刻。

不過，報導也提到，若習近平前往華府，將可能面臨在兩國關係緊張時顯得對川普低頭的風險。中方官員擔心，這次會議可能會重現烏克蘭總統澤倫斯基在白宮與川普的公開爭執，給雙方關係帶來更大挑戰。

有白宮外部顧問指出，美國在經濟實力上佔據優勢，川普對與習近平會面並不急迫。儘管川普稱習近平為「好朋友」，並對中國課徵關稅，但兩人之間的私人關係仍為雙方在這場激烈的關稅戰中提供了某種程度的緩衝。

習近平最後一次訪問美國是在2023年11月，當時他與時任總統拜登舉行了會議，這也是習近平以中國國家主席身份的第五次訪美。雙方在當次會議中達成協議，決定恢復兩軍高層溝通並聯手打擊芬太尼的販運問題。