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中東緊張！　黎巴嫩控遭敘利亞跨境攻擊

▲敘利亞砲擊卡薩爾。（圖／路透）

▲敘利亞砲擊卡薩爾。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

黎巴嫩政府18日表示，該國邊境村莊遭到來自敘利亞的砲擊，此前3名敘利亞人在黎巴嫩北部城鎮卡薩爾（Qasr）遇害，導致貝魯特與敘利亞新上台的伊斯蘭主義政府間的緊張局勢進一步升級。

黎巴嫩軍方表示，邊境地區的村莊遭到敘利亞砲擊後，黎軍已作出回應，並與敘利亞當局保持聯繫，以維護該地區的安全與穩定。黎巴嫩國營國家通訊社（NNA）指出，敘利亞砲火也襲擊了卡薩爾。

敘利亞國防部17日則指控，伊朗支持的黎巴嫩真主黨（Hezbollah）在敘利亞領土內伏擊並綁架了3名敘軍士兵，並將其帶往黎巴嫩境內當場處決。此外，敘利亞官方通訊社敘利亞阿拉伯新聞社（SANA）報導，該國邊境有一名攝影記者與一名記者遭到「真主黨導彈」襲擊而受傷。

敘國防部強調，將採取「一切必要措施」應對真主黨的「危險升級行動」。

黎巴嫩軍方則表示，當時有2名敘利亞人當場死亡，另1人送醫後不治，並已將遺體交還敘利亞方面。對此，真主黨透過黎巴嫩國家通訊社否認與邊境衝突有任何關聯，聲稱「與敘利亞境內發生的事件無關」。

黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩（Joseph Aoun）18日表示，邊境衝突「無法持續下去」，他已指示軍方「對火力來源進行回應」，強調政府不會接受這種情況繼續發生。

若確認此次砲擊為敘利亞政府所為，將是敘國新政府對鄰國採取的罕見軍事行動。敘國新領導人艾哈邁德·夏拉（Ahmed al-Sharaa）曾多次強調希望與鄰國維持穩定，並迄今未對以色列多次空襲敘利亞作出回應。然而，近期黎敘邊境緊張局勢升溫，貝卡谷地東北部的什葉派村莊與敘軍近幾周已發生多次小規模衝突。

敘利亞新政府由前遜尼派伊斯蘭武裝分子領導，他們於去年底推翻了伊朗支持的前總統巴夏爾·阿塞德（Bashar al-Assad）政權。真主黨在敘利亞內戰期間曾介入，幫助阿塞德對抗遜尼派武裝分子，如今敘國局勢變動，兩方關係也變得更加緊張。

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