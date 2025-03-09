婦女遭強逼「裸體遊街」集體槍殺　敘利亞血腥衝突2天逾千死

▲這場衝突導致大量平民遭到殺害，親屬在葬禮上悲痛萬分。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

敘利亞政權更迭後，暴力衝突仍未平息，遜尼派（Sunni）新政府的武裝部隊、效忠前總統阿塞德（Bashar al-Assad）的阿拉維派（Alawite）戰士，在沿海地區爆發激烈衝突，2天已逾1000人喪生，居民也紛紛向媒體描述，大批百姓遭到血腥殺害的畫面。

這一波衝突於6日爆發，沿海城鎮、阿拉維派大本營巴尼亞斯（Baniyas）成為重災區。根據敘利亞人權瞭望台（SOHR）統計，至少745名阿拉維派平民被殺，死亡人數持續攀升，周圍大片地區的電力及飲水供應，也被切斷。

居民們表示，遺體散落在街上或屋內，但沒人敢去收屍。其中一人透露，他的5名鄰居7日遭到近距離射殺，但槍手阻止大家取回遺體，「他們強行把人們帶到街上，讓他們站成一排，然後開始射擊，無一倖免。我看到的場景是純粹的恐怖。」此外，大批女性也被要求「裸體行走」，接著被當場射殺。

57歲居民謝哈（Ali Sheha）透露，光是他所住的阿拉維派社區，就有至少20人喪命，包括在商店與家中遇害者。他與家人逃亡時，親眼目睹「街上都是屍體」，槍手朝民宅掃射，縱火焚燒建築物。他坦言，這場血腥衝突是針對阿塞德執政時期的報復行動。

▲阿塞德政權垮台之後，新政府與舊勢力衝突卻仍未止歇。（圖／達志影像／美聯社）



不過，敘利亞新政府表示，他們是在回應阿塞德殘黨的攻擊，並將這些猖獗的暴力事件，歸咎於「個人行為」。

《每日郵報》報導，遜尼派反抗軍3個月前攻入首都，結束了阿塞德家族數十年的獨裁統治，但6日爆發的衝突，卻標誌著大馬士革（Damascus）新政府面臨的挑戰出現重大升級，對於推翻前政權的「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）而言，更是一次重大打擊。

SOHR創辦人阿卜杜拉赫曼（Rami Abdurrahman）表示，這一場報復性殺戮已於當地時間8日停止，他談到阿拉維平民遇害時說，「這是敘利亞衝突期間最大規模的屠殺之一」。

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