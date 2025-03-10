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敘利亞變天後「最嚴重暴力」4天內1311死！　830名平民遭殺害

▲▼敘利亞政府軍過去2天與效忠阿塞德的阿拉維派（Alawite）武裝分子發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞政府軍過去2天與阿拉維派武裝分子發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

敘利亞人權觀察組織今天更新最新統計數據，指出敘利亞安全部隊及其結盟組織在過去4天內殺害830名阿拉維派（Alawite）平民，這是自去年12月以來該國最嚴重的暴力衝突。

綜合中央社、美聯社報導，根據總部設於英國的「敘利亞人權瞭望台」（Syrian Observatory for Human Rights）報告，自6日以來，該國因暴力事件造成的死亡人數已累計達到1311人。其中，包括231名敘利亞安全部隊成員，以及250名效忠已故前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）勢力的戰鬥人員。

衝突起因於敘利亞安全部隊在巡邏時遭到效忠阿塞德的槍手伏擊，隨後事態迅速升級，演變為超過1000人喪生的戰鬥。

這場血腥衝突發生在6日，地點位於敘利亞最重要的港口城市拉塔基亞（Latakia）附近。這次攻擊重新引爆長達13年的內戰傷痛，成為自去年12月沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham）推翻阿塞德以來，敘利亞最為嚴重的暴力事件。

敘利亞地中海沿岸地區主要由阿拉維派人口組成，而此次報復行動導致當地多個城鎮遭受嚴重破壞。人權團體通報，遜尼派極端武裝分子對阿拉維派少數群體發動報復屠殺，無論是否與叛亂有關，皆遭到攻擊。這場衝突的激化，讓敘利亞陷入新一波暴力循環，外界擔憂戰局將進一步惡化。

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