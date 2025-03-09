　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

敘利亞745平名遭處決棄屍！　政府軍、阿塞德殘軍交火釀千死

記者張方瑀／綜合報導

敘利亞自政權更迭後，當地暴力衝突仍未平息，敘利亞人權瞭望台（SOHR）指出，效忠於前總統阿塞德（Bashar al-Assad）的武裝支持者近日與政府軍交火，至少有745名平民被殺害，而這場衝突已累積造成超過千人死亡。

根據《法新社》報導，敘利亞政府軍過去2天與效忠阿塞德的武裝分子發生衝突，並指控對方先行發動攻擊，造成局勢惡化。官方強調，這些暴力事件是個別行為，但據SOHR統計，過去數日內，至少745名阿塞德所屬阿拉維派（Alawite）平民在拉塔基亞（Latakia）及沿海地區被殺害，死亡人數仍持續攀升。

SOHR表示，許多受害者是遭到處決後再被棄屍，還有武裝分子入侵民宅、洗劫財物後縱火燒屋。此外，這場衝突已造成1018人死亡，包括125名政府安全部隊人員與148名阿塞德支持者。

▲▼敘利亞政府軍過去2天與效忠阿塞德的阿拉維派（Alawite）武裝分子發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲至少745名阿塞德所屬阿拉維派平民遭殺害。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，政府軍對阿拉維派社區發動報復行動，部分人直接在自家門口或街道上遭槍殺，生還者憶述「許多遺體至今無人敢收殮」。當地消息來源指出，部分武裝分子甚至逼迫居民出示證件，確認其宗教信仰與派別後才決定是否處決。

敘利亞沿海城鎮巴尼亞斯（Baniyas）成為這波屠殺的重災區，當地居民形容，暴力衝突發生時，屍體遍布街頭與屋內，沒有人敢出來收屍。57歲居民謝哈（Ali Sheha）受訪時透露，光是他所住的阿拉維派社區，就有至少20人喪命，包括在商店與家中遇害者。

謝哈回憶逃亡經過時表示，當時情況極度混亂，他與家人在暴力升級後緊急撤離，途中親眼目睹武裝人員朝民宅掃射，甚至縱火焚燒建築物。他坦言，這場血腥衝突是針對阿塞德執政時期的報復行動。

▲▼敘利亞政府軍過去2天與效忠阿塞德的阿拉維派（Alawite）武裝分子發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲敘利亞政府軍過去2天與阿拉維派武裝分子發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）

敘利亞人權觀察組織負責人阿卜杜拉赫曼（Abdurrahman）直言，「這是敘利亞內戰爆發以來，規模最龐大的屠殺之一！」

據悉，這波衝突的導火線，是政府軍試圖在賈布雷（Jableh）附近逮捕一名通緝犯，卻遭到阿塞德支持者伏擊，引發全面戰鬥。

敘利亞中部村莊圖瓦伊姆（Tuwaym）8日上午舉行集體葬禮，為31名遭報復殺害的居民下葬，當地人透露，罹難者包括9名兒童與4名女性。民眾提供的照片顯示，遺體被白布包裹，整齊排列於墓穴中。

另一方面，政府軍於當天發布公告，宣稱已奪回部分遭阿塞德支持者掌控的區域，並全面封鎖通往沿海地區的道路，強調將逐步恢復安全秩序，避免進一步動亂。

►敘利亞血腥衝突逾70死　阿塞德殘軍與政府部隊交火

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
560 2 8139 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
預測「6人必殺」　估20藍委二階通過名單曝
恐再下冰雹！　「鋒面掃全台」時間曝
韓星來台吃涮涮鍋　「店員突唱肯掐拿叮叮叮」當場傻眼
是你嗎？　「免費搭北捷1年」幸運兒曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美考慮對「中國製傳統晶片」加徵關稅　下周召開公聽會

美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔　下月開庭

前紐約州幕僚涉「任中國代理人」獲利龐大　家中藏千萬現金

歐洲4國反對「川普版」加薩重建計畫　力挺阿拉伯版本

敘利亞745平名遭處決棄屍！　政府軍、阿塞德殘軍交火釀千死

北韓首公開自造核潛艦！　將嚴重威脅南韓、美國

烏軍在庫斯克情況急遽惡化！「補給線路被切斷」上萬士兵面臨圍困

美智庫警告：華為借空殼公司下單　拿到台積電200萬顆AI晶片

送餐機器人餐廳走道卡死！「後面那台高的生氣了」　27萬人看呆

網抱怨黏鍋！日食品廠研究3千平底鍋　跨界推「不煎壞餃子」神鍋

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

雲云科技董座砍殺技術長後自傷！　「口吐鮮血」送醫畫面曝

【求再次出道】曾是《紅孩兒》團員的爸爸 新年音樂+絲滑舞步太強了！

新娘指定把捧花送給閨蜜並獻上祝福♡

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

夾一口空氣餵寶寶 他細品後用奶音回：拜拜

美考慮對「中國製傳統晶片」加徵關稅　下周召開公聽會

美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔　下月開庭

前紐約州幕僚涉「任中國代理人」獲利龐大　家中藏千萬現金

歐洲4國反對「川普版」加薩重建計畫　力挺阿拉伯版本

敘利亞745平名遭處決棄屍！　政府軍、阿塞德殘軍交火釀千死

北韓首公開自造核潛艦！　將嚴重威脅南韓、美國

烏軍在庫斯克情況急遽惡化！「補給線路被切斷」上萬士兵面臨圍困

美智庫警告：華為借空殼公司下單　拿到台積電200萬顆AI晶片

送餐機器人餐廳走道卡死！「後面那台高的生氣了」　27萬人看呆

網抱怨黏鍋！日食品廠研究3千平底鍋　跨界推「不煎壞餃子」神鍋

美考慮對「中國製傳統晶片」加徵關稅　下周召開公聽會

政大宿舍變身捷運站！擬興建2棟大樓　健身房美食街全包

台中機場旅客突破200萬人　「國際門戶計畫」2區最受惠

元智36週年校慶　管院成立博士學會陳建松任首屆理事長

幕後／估20藍委二階通過！名單曝光　知情人士預測「6人必殺」

大谷翔平選保送吞2K　道奇中止春訓8連勝

美籍員工控台積電歧視！開會講中文、升遷只給東亞裔　下月開庭

阿兵哥摩鐵無套性侵人妻！　2原因獲判緩刑

桃園植樹節栽種在地原生植物　神準科技等企業響應生態保育

「短劇男神」曾輝牽手逛街洩戀情！對象是「她」網樂翻：一直在磕

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

國際熱門新聞

華為借空殼公司拿台積電200萬顆晶片

送餐機器人走道卡死　後面那台生氣了

烏軍在庫斯克情況急遽惡化！補給線斷

俄狂轟烏克蘭14死　川普：任何人都會這麼做

女遊印度遭3男輪流性侵　男友人被推落河溺斃

年薪高達446萬！這12職業高薪又免進辦公室

網抱怨黏鍋！日食品廠跨界推「不煎壞餃子」平底鍋

台女在日機場遭「捏奶頭」！27歲男安檢員被逮

抓到尪「下身失蹤」和小三車震　畫面爆紅

Stanley召回2款保溫杯　台灣消費者也能換

深夜開車見裸體男女　他淡定關燈倒退走人

這巧克力盒裝比袋裝好吃？　科學家證實了

北韓首公開自造核潛艦！　將嚴重威脅南韓、美國

他批美賤賣19.5萬比特幣　損失5455億

更多熱門

相關新聞

敘利亞逾70死　阿塞德殘軍與政府部隊交火

敘利亞逾70死　阿塞德殘軍與政府部隊交火

敘利亞人權瞭望台（SOHR）透過社群平台X發文表示，效忠於前總統阿塞德（Bashar al-Assad）的武裝支持者6日與國防部、內政部安全部隊交火，爆發血腥衝突與伏擊，造成至少70多人死亡、數十人受傷。

美軍出手　擊殺蓋達分支軍事高層

美軍出手　擊殺蓋達分支軍事高層

美軍發動空襲　擊殺蓋達組織分支高層

美軍發動空襲　擊殺蓋達組織分支高層

奧地利隨機殺人釀1死4傷　敘利亞男遭逮

奧地利隨機殺人釀1死4傷　敘利亞男遭逮

敘利亞汽車炸彈爆炸　至少15死15傷

敘利亞汽車炸彈爆炸　至少15死15傷

關鍵字：

敘利亞阿塞德Bashar al-Assad阿拉維派

讀者迴響

熱門新聞

網紅高喊「台灣是中國的」　品牌切割

雲云董座砍死技術長！律師見細節頭皮發麻

黑絲「長沙花魁」爆紅！40男排隊塞滿小巷

五股住宅深夜大火！火光竄天恐怖畫面

第三性公關入監慘遭7人侵犯！房長判7年10月

打開包裹　數十根「透明鋼針」瞬間插入他眼球

「騙助眠餵藥丸」性侵　男：有人控制我

「全台下3天」時間曝　2波雷雨鋒面接力

白敬亭章若楠太曖昧「爆正牌女友盯場」！

DK轟黃子佼別想復出

台客沖繩自駕遊　被租車業者列黑名單

央視列轉發「一個中國」台藝人名單！

倒春寒！　挑戰寒流時間曝

清華大一生校內墜樓身亡！

明起回暖　下周又有冷氣團「濕冷下探14度」

更多

最夯影音

更多

#台13線 銅鑼段大貨車緩速轉彎 機車猛衝「撞進車底」

台中外送員深夜遭撞！車體扭曲變形 騎士噴飛身亡

派翠克神模仿GD新歌 「釣出本尊按讚」！

【難怪找不到？！】妹子男生區找鞋子見空鞋櫃嚇傻

學生過馬路驚險瞬間！　「先煞車再衝」惡劣駕駛硬闖紅燈

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面