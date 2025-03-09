敘利亞745平名遭處決棄屍！　政府軍、阿塞德殘軍交火釀千死

記者張方瑀／綜合報導

敘利亞自政權更迭後，當地暴力衝突仍未平息，敘利亞人權瞭望台（SOHR）指出，效忠於前總統阿塞德（Bashar al-Assad）的武裝支持者近日與政府軍交火，至少有745名平民被殺害，而這場衝突已累積造成超過千人死亡。

根據《法新社》報導，敘利亞政府軍過去2天與效忠阿塞德的武裝分子發生衝突，並指控對方先行發動攻擊，造成局勢惡化。官方強調，這些暴力事件是個別行為，但據SOHR統計，過去數日內，至少745名阿塞德所屬阿拉維派（Alawite）平民在拉塔基亞（Latakia）及沿海地區被殺害，死亡人數仍持續攀升。

SOHR表示，許多受害者是遭到處決後再被棄屍，還有武裝分子入侵民宅、洗劫財物後縱火燒屋。此外，這場衝突已造成1018人死亡，包括125名政府安全部隊人員與148名阿塞德支持者。

▲至少745名阿塞德所屬阿拉維派平民遭殺害。（圖／達志影像／美聯社）



報導指出，政府軍對阿拉維派社區發動報復行動，部分人直接在自家門口或街道上遭槍殺，生還者憶述「許多遺體至今無人敢收殮」。當地消息來源指出，部分武裝分子甚至逼迫居民出示證件，確認其宗教信仰與派別後才決定是否處決。

敘利亞沿海城鎮巴尼亞斯（Baniyas）成為這波屠殺的重災區，當地居民形容，暴力衝突發生時，屍體遍布街頭與屋內，沒有人敢出來收屍。57歲居民謝哈（Ali Sheha）受訪時透露，光是他所住的阿拉維派社區，就有至少20人喪命，包括在商店與家中遇害者。

謝哈回憶逃亡經過時表示，當時情況極度混亂，他與家人在暴力升級後緊急撤離，途中親眼目睹武裝人員朝民宅掃射，甚至縱火焚燒建築物。他坦言，這場血腥衝突是針對阿塞德執政時期的報復行動。

▲敘利亞政府軍過去2天與阿拉維派武裝分子發生衝突。（圖／達志影像／美聯社）



敘利亞人權觀察組織負責人阿卜杜拉赫曼（Abdurrahman）直言，「這是敘利亞內戰爆發以來，規模最龐大的屠殺之一！」

據悉，這波衝突的導火線，是政府軍試圖在賈布雷（Jableh）附近逮捕一名通緝犯，卻遭到阿塞德支持者伏擊，引發全面戰鬥。

敘利亞中部村莊圖瓦伊姆（Tuwaym）8日上午舉行集體葬禮，為31名遭報復殺害的居民下葬，當地人透露，罹難者包括9名兒童與4名女性。民眾提供的照片顯示，遺體被白布包裹，整齊排列於墓穴中。

另一方面，政府軍於當天發布公告，宣稱已奪回部分遭阿塞德支持者掌控的區域，並全面封鎖通往沿海地區的道路，強調將逐步恢復安全秩序，避免進一步動亂。

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