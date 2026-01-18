　
社會 社會焦點 保障人權

大型車死角+內輪差風險高　屏警籲：加大距離勿併行

記者陳崑福／屏東報導

大型車因車體高大、視線死角多，轉彎時又伴隨內輪差特性，若用路人距離拿捏不當，極易釀成重大傷亡事故。屏東縣政府警察局指出，日前屏東市發生大型車嚴重交通事故，造成1死1傷，肇因多與死角、內輪差及未保持安全距離有關。警方呼籲民眾行經大型車周邊務必提高警覺，避免併行、勿鑽縫搶快，確保行車安全。

▲大型車駕駛視線死角。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲大型車駕駛視線死角。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣警局指出，道路情境並非一成不變，即使天候良好，仍可能因路面狀況、車流變化或其他駕駛行為而瞬間出現風險。警方以「情境管理」觀點提醒：在大型車經常出沒、車流較複雜的路段，應提前辨識大型車可能動線與轉向需求，預留緩衝空間，降低突發碰撞機率；這不只是遵守規則，更是讓民眾「有感」的自我保護策略。

為協助用路人更精準掌握危險點，警察局提出兩大重點提醒：

遠離盲區保命關鍵　大型車右側最危險

一、避開視線死角。大型車因車頭較高、車身較長，且駕駛座位置偏左，右側及右前方存在明顯視野死角；行人、機車或慢車若緊貼在大型車右側或右前方停等，駕駛人往往難以察覺。民眾行經大型車周邊，應主動遠離盲區並加大距離，必要時讓大型車先行。

轉彎內輪差奪命陷阱　路口勿搶快鑽行

二、避免轉彎內輪差。大型車轉彎時後輪軌跡會向內偏移，右側車輛若停等過近或試圖搶快鑽行，極易遭中、後輪波及甚至輾壓；另路面砂石、碎屑亦可能導致機車自摔，進一步捲入車底，風險極高。路口、彎道及大型車轉向時，務必放慢、保留距離與退讓空間。

警察局提醒，與大型車保持足夠距離，可降低併行時間與不確定風險；大型車高速行駛時常伴隨強烈氣流，可能影響機車穩定性，駕駛人應隨時留意前後車種與車輛動態。停等紅燈或車流壅塞時，切勿停在大型車前方或兩側，並避免搶快切入；跟車、變換車道與煞車時保留反應時間，才能降低突發事故。

警察局長甘炎民強調，大型車周邊「看不見的地方」往往最危險，呼籲用路人落實「化被動為主動，遠離大型車、加大安全距離」的行車原則；多一分退讓與留白，就多一分平安。

