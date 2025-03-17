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解放軍今在台海軍演！一早偵獲26架共機出海　20架次逾越中線

▲▼殲10機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

▲殲10機進入我西南空域。（圖／國防部提供）

記者陶本和／台北報導

中國國安部公布所謂「四大網軍頭目」之後，中國外交部又替其國防部公布，解放軍17日在台海附近展開軍事演習。對此，我國防部也指出，自清晨6時40分起，陸續偵獲中共殲10、空警-500等各主、輔戰機與無人機26架次出海，其中20架次逾越中線及其延伸線。

中國國安部去年9月稱對我國防部資通電軍3名現役人員立案偵查後，隨即也被爆出「烏龍」，其所點名的人員，不是已經離退，就只是單純的行政人員，皆與所謂網路專業業務無關；而今天國安部再發文公布我方4名資通電軍現役人員的名字、照片與身分字號等個人資料，揚言「依法終身追責」；但我方資通電軍表示，這些都是網路上的公開資料，且是「指鹿為馬」，相關指控並非事實。

接著，中國外交部則替其國防部證實，解放軍今天在台海附近展開軍事演習。對此，我國防部則表示，自0640時起，陸續偵獲中共殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海活動，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

面對中共的軍演，國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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