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大陸 大陸焦點 特派現場

共軍今在台海軍演！　陸外交部證實「針對美國」

▲▼ 聯合利劍2024B中國海警 。（圖／翻攝央視）

▲此前共軍聯合利劍2024B演習。（示意圖／翻攝央視）

記者陳冠宇／綜合報導

繼大陸國安部一早公布所謂台灣「四大網軍頭目」，大陸外交部證實，共軍今（17）日在台海附近展開軍事演習，並坦承是針對美國「近期在台灣問題上採取了一系列錯誤行徑」，要求美國「慎之又慎處理台灣問題」，不要對台海和平穩定和中美關係造成嚴重損害。

大陸國安部繼去年9月稱對我國防部資通電軍3名現役人員立案偵查後，今天再發文公布我方4名資通電軍現役人員的名字、照片與身分字號等個人資料，揚言「依法終身追責」。隨後，我方說這些指控內容並非事實，是陸方刻意操作的不實訊息。

而在今日的大陸外交部例行記者會上，一名大陸《中國日報》記者突然提問稱，「據了解，中國軍隊今天在台海附近展開了軍事演習。外界認為，這同近期美國務院網站修改對台政策表述和『台獨』勢力倒行逆施有關。中方對此有何評論？」

事實上，共軍今日並未主動發布上述演習訊息。我方目前也尚未對此做出回應。

▼此前聯合利劍-2024B演習。（示意圖／翻攝央視、東部戰區）

▲▼ 「聯合利劍-2024B」演習、東部戰區 。（圖／翻攝 央視、東部戰區）

對此，大陸外交部發言人毛寧表示，美方近期在台灣問題上採取了一系列錯誤行徑，特別是修改美國務院網站所謂「美台關係」頁面和「事實清單」內容，刪除體現一個中國原則、不支持「台獨」等重要表述，在涉台問題上立場嚴重倒退。

毛寧批評，這是美方蓄意推行「以台制華」、縱容支持「台獨」的又一惡劣例證，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

她稱，中方有關軍事行動是捍衛國家主權、安全和領土完整的必要、合法、正當之舉，是對外部勢力執意縱容支持「台獨」行徑的堅決回應，對「台獨」分裂勢力倒行逆施的嚴正警告。

毛寧強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是中美關係政治基礎中的基礎。基礎不牢，地動山搖。「台獨」同台海和平水火不容，搞「台獨」分裂是死路一條，「以台制華」只會引火上身。

她最後稱，「我們敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，兌現美國歷屆政府在台灣問題上所作的鄭重承諾，停止越線挑釁行徑，慎之又慎處理台灣問題，不要對台海和平穩定和中美關係造成進一步的嚴重損害。」

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