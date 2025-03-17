快訊／ 陸方公布台灣資通電軍4人個資　軍方：擷取網路圖片指鹿為馬

▲國防部。（圖／記者邱顯燁攝）

記者郭運興／台北報導

為因應中共滲透，總統賴清德上周大動作公布「17項策略」，大陸國安部今（17日）發布「台資通電軍『倚網謀獨』終是死路一條」文章反擊，更公布現任資通電軍網絡戰聯隊網絡環境研析中心林姓負責人等四中人的全名、相片、出生年月日及台灣身分證字號，指稱他們進行「網攻」揚言終身追責。對此，資通電軍回應，中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」，亦凸顯其意圖以恫嚇威逼，壓迫台灣民眾的蠻橫心態，已是國際社會公認最大的「麻煩製造者」。



針對中共以我國部分國軍人員個資，抹黑資通電軍有「駭客」、「網攻」等情，資通電軍表示，資通電軍網路戰聯隊的核心任務一如所有民主國家，係為負責維護國防資訊，確保網路安全。中共擷取網路公開圖片「指鹿為馬」，無端拼湊指控，亦凸顯其意圖以恫嚇威逼，壓迫臺灣民眾的蠻橫心態。

資通電軍指出，分析此種挑釁舉動，中共近年不斷升高其在印太、乃至全球的軍事威脅，以機、艦襲擾台灣與區域各國，並結合網路攻擊等灰色地帶手段恫嚇脅迫，公然挑戰國際秩序、破壞區域和平穩定，近來更因而引發多國抗議譴責，已是國際社會公認最大的「麻煩製造者」。

資通電軍強調，所屬官兵捍衛國防安全，在第一線應對敵人網路攻擊與威脅，將持續堅實資安防護、提升國軍數位韌性，以發揮國防資電優勢、捍衛數位疆土，確保國家安全。

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