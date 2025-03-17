陳其邁任內首度訪美！借鏡舊金山建設強化亞灣　明將拜訪輝達總部

▲陳其邁就任以來，受度率市府團隊訪美。（圖／高市府提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁於台灣時間3月16日至20日帶領市府團隊訪美，此行聚焦智慧城市、AI技術與產官學研交流。首日行程先參訪舊金山灣區重大建設，明日將拜訪輝達（NVIDIA）總部，後天則以VIP身分受邀參加輝達2025年GTC大會，近距離聆聽執行長黃仁勳演講。

陳其邁就任以來，首度率團訪美，此行前往美國西岸進行「高雄主權AI夥伴鏈結之旅」，美國當地時間16日，市府團隊首日行程先參訪舊金山灣區重大建設，以及金門公園(Golden Gate Park），同步體驗無人自駕計程車，了解尖端自動駕駛技術與硬體應用，借鏡舊金山灣區發展經驗，強化高雄亞灣2.0智慧科技、水岸經濟與企業總部的發展策略，打造智慧港灣城市。

▲▼陳其邁率市府團隊造訪舊金山灣區建設，盼借鏡舊金山灣區發展經驗，強化高雄亞灣智慧科技。（圖／高市府提供）

陳市長強調，城市發展應兼顧歷史文化、產業經濟、綠色減碳與科技創新，才能實現永續發展的價值。高市府與中央選定擁有全台最大水岸廊帶的亞灣區，聚焦AI、5G等智慧科技，整體空間以企業總部、研訓基地以及金融與休閒服務等目標進行規劃。

陳其邁表示，舊金山灣區的碼頭、輪渡站、水岸綠地的再利用規劃，提供亞灣水岸執行面的參考，亞灣水岸後線也如同灣區將以商辦、飯店等為發展重點，目前正推進的特貿三公辦都更、Y15捷運聯開等案，將汲取灣區經驗完善後續亞灣在商業及居住空間的規劃。

▲Waymo的感知系統運用光達（LiDAR）、攝影機和雷達，即時偵測周圍的車輛、行人、單車。（圖／高市府提供）

▲Waymo透過語音及螢幕顯示，告知乘客行程資訊即抵達時間。（圖／高市府提供）

陳其邁今日也搭乘Google旗下Waymo AI無人自動駕駛計程車前往漁人碼頭，體驗過程中，Waymo的平穩起動、精準的行人判斷，以及在人潮車流密集區域的順暢行駛，令人印象深刻。陳其邁表示，這項智慧交通技術已有具體實證案例，市府將評估其導入大型活動或指定場域，作為新型交通運具的可行性。

市府團隊明日將參訪NVIDIA總部並與技術高層進行高雄智慧燈塔計畫研討。18日則受邀參加NVIDIA GTC大會，近距離聆聽黃仁勳演講，並於會展現場拜訪台灣廠商與國際大廠展位。19日將拜會當地市政府、史丹佛大學探討城市級AI與智慧醫療應用，最後一日與科技大廠及新創加速器交流，借鏡高雄產業發展與新創扶植策略。