美誓言「無限期」打擊葉門青年運動　警告伊朗：別插手

▲在川普的命令下，美軍對葉門發動空襲。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國16日誓言「無限期」打擊葉門激進組織「青年運動」（Houthis，又譯胡塞武裝），直到對方停止攻擊紅海船隻為止，並且警告伊朗別插手。這是川普1月就職以來，美軍在中東最大規模的軍事行動，一名華府官員向路透社透露，這場行動可能持續數周。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）16日在福斯新聞晨間節目上說，「青年運動一旦表示，『我們將停止射擊你們的船隻』，我們也將停止射擊你們的無人機。這場行動將會結束，但在那之前，它也將是一場無情的行動。」

赫格塞斯呼籲「停止射擊關鍵水道上的資產，重新開放自由航行，這些正是美國的核心國安利益，而伊朗已經縱容青年運動太久了。他們最好不要插手。」

▲青年運動上街抗議聲援加薩。（圖／路透）

青年運動控制的葉門衛生部表示，美軍15日的空襲造成至少53死98傷，其中包括婦孺。但該組織首腦胡提（Abdul-Malik al-Houthi）16日表示，只要美國繼續打擊葉門，他們就將繼續攻擊紅海船隻。此前，青年運動還宣稱透過導彈飛彈與無人機，攻擊美國航母杜魯門號（USS Harry S. Truman）及其隨行艦艇，但被美國國防部官員否認。

青年運動是一個獲得伊朗支持的「什葉派」武裝組織，過去10年幾乎控制了葉門的大部分領土，自從以哈戰爭於2023年底爆發以後，持續攻擊紅海船隻，宣稱此舉是為了聲援巴勒斯坦人民，嚴重擾亂全球貿易。

今年1月加薩停火之後，青年運動一度暫停攻擊，但在3月12日又表示，如果以色列不解除對於加薩物資的封鎖，就會繼續展開攻擊。

對此，川普呼籲伊朗立即停止支援青年運動。他說，如果伊朗威脅到美國，「美國將對你們全面究責，而我們不會太客氣！」

作為回應，伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官薩拉米（Hossein Salami）表示，青年運動是自行做出決策的，「我們警告我們的敵人，如果他們把威脅付諸行動，伊朗也將做出果斷、具破壞性的回應。」