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Forever 21二度聲請破產！　350門市找嘸買家「恐全面清算」

▲Forever 21信義店開幕時相當風光。（圖／記者張一中攝）

▲ Forever 21信義店開幕時相當風光，如今也已倒閉。（圖／資料照）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國快時尚品牌Forever 21於16日再度申請破產保護，已是該公司近6年來第二次，因找不到買家接手約350家美國門市，恐怕面臨全面清算。儘管品牌商標及智慧財產權仍由正宗品牌集團（Authentic Brands Group）持有，未來以何種形式存續仍不明朗。

《路透》報導，Forever 21提交德拉瓦州破產法庭的文件顯示，該公司資產估計介於1億至5億美元，負債高達10億至50億美元，債權人數量約在1萬至2.5萬人之間。

Forever 21將對旗下門市進行清算拍賣，同時在法院監督下對部分或全部資產展開出售程序，若成功可能避免完全結束營運，期間美國實體門市與官方網站將持續開放，海外市場則不受影響。

該公司曾於2019年申請破產保護，後來由Sparc集團收購，該集團由正宗品牌集團及兩大購物中心營運商賽門物業集團（Simon Property）、布魯克非資產管理公司（Brookfield Asset Management）聯合持有。而Sparc與百貨品牌JC Penney今年1月合併成立Catalyst Brands，當時的聲明便透露正評估Forever 21未來策略。

正宗品牌集團將持續擁有Forever 21商標與智慧財產權，可能以某種形式繼續延續。但該集團執行長薩爾特（Jamie Salter）去年坦言，收購Forever 21是「我犯過最大的錯誤」。

Forever 21於1984年創立於洛杉磯，創辦人為韓裔移民，憑藉時尚且平價的服飾吸引年輕消費族群，鼎盛時期在全球擁有800家門市，其中美國市場就占了500家，但隨著電商崛起及美國大型購物中心衰退，品牌經營每況愈下。

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