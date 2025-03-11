獨／「亞亞在台灣」陸配YTR拍片統戰嗆台　遭移民署約談

▲劉姓陸配高調上傳影片宣傳武統台灣及統戰言論，日前遭移民署約談調查。（圖／翻攝劉女YT帳號）

記者張君豪／台北報導

一名自稱從大陸嫁來台灣的女子劉振亞，先後在抖音TikTok、YouTube等影音平台創立「亞亞在台灣」記錄大陸配偶來台生活見聞；但有眼尖網友發現，劉女所製作影片內容都是她和親生女兒宣揚「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」，甚至當對岸最新型、排水量達4萬多噸的兩棲攻擊艦「四川艦」成軍，劉女還讓女兒錄下「希望四川艦成軍第一功就是收復台灣」影片，有網友發現劉女拍攝影片內容幾乎都是以戰促統、即希望台灣人民回歸中國的統戰言論，據此蒐證向移民署檢舉，移民署證實已經約談該名陸配到案，不排除取消該名陸配在台居留權。

劉女5天前甚至錄下她遭台灣民眾檢舉、因違反陸配在台相關法規被移民署約談，移民署則證實經民眾檢舉，初步審閱劉女拍攝上傳影片涉及統戰、以武力入侵統一台灣等矮化台灣主權、危害國家安全與社會安定的行為。

移民署初判劉姓陸配行為有涉犯「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」、「入出國移民法」等法，「有事實足認為有危害國家安全或社會安定之虞」，對劉女進行行政約談，違反上述法規的最高罰，移民署得令劉女強制出境，或令劉女限期出境，若劉女拒絕，移民署得進行強制出境等作業。

據了解，該檢舉案在陸配圈引發廣泛討論，想落地生根在台灣好好生活的陸配則認為「來台灣生活就得遵守台灣法律」，並指責這些拍片宣揚祖國、矮化、統戰台灣的陸配，「帶著任務過來台灣、根本居心叵測。」



移民署證實：近期將對婚嫁來台的大陸配偶進行全面清查，有無類似劉女高調拍片統戰等違法情事；至於劉女是否會被取消居留權或強制出境，據信該案行政調查作業已經展開，後續將報請陸委會進行專案審議，目前對劉女的懲處尚無定論。

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