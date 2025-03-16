美籍教授10多天沒出門　破門驚見已死亡！警出手助後事

▲汐止橫科所警方積極協助處理美籍教授在租屋處的亡故意外。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

一名71歲美籍教授，長期向廖姓房東承租新北汐止區宜興街公寓，房東14日返國，鄰居告知該名教授多日未出門，且敲門亦無人應門，房東擔心發生意外，便到轄區橫科派出所報案求助，警消到場經屋主同意破門後，發現美籍教授已倒臥臥室死亡多時，警方封鎖現場調查發現並無外力入侵痕跡，排除他殺嫌疑，並積極協助屋主處理教授後事。

廖姓房東指出，該外籍教授曾任職某國立大學擔任英文系主任多年，與其熟識超過15年，他長期以來無償將宜興街公寓借給外籍教授居住，上周返國接獲鄰居通知，教授多天未出門，擔心發生意外，便前往橫科派出所向警方求援。

警方到場協助破門，驚見教授躺在臥室已離世，經勘查現場無打鬥痕跡，亦無外力介入，警方排除他殺嫌疑；房東稱沒遇過房客病死屋內情況，不知該如何處理，汐止警方依規定揮通報AIT、葬儀社等單位，並協助屋主後續處理教授喪葬事宜，讓廖姓屋主深刻感受到警方的高效暖心。

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