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台南酒店業者辦餐會！750人參與現場畫面曝　警出動百人逐一盤查

▲▼ 防制不良聚合飲宴公開活動 府城警口袋戰術綿密盤查 。（圖／記者林東良翻攝）

▲酒店經紀公司在餐廳舉行餐會，參與活動人數估計750人左右。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、劉人豪／台南報導

台南安平區16日晚間某酒店經紀公司在餐廳舉行餐會，參與活動人數估計750人左右，警方掌握情資，有不良聚合分子受邀參加該公司餐會，動員警力百餘人，組成任務編組以口袋戰術逐一盤查、過濾登記。

▲▼ 防制不良聚合飲宴公開活動 府城警口袋戰術綿密盤查 。（圖／記者林東良翻攝）

台南市政府警察局第四分局指出，掌握情資有不良聚合分子受邀參加該公司餐會，第四分局事前強力約制業者必需遵循警察局三不政策「不串聯、不動員、不得以幫派名義參加」。另為防止不良份子聚眾滋事並維護地區安全秩序，特別加強警力部署，由轄區第四分局啟動聯防機制，結合鄰近第一、第二、第三、第五、第六及歸仁等分局和少年警察隊、保安警察大隊、交通警察大隊及刑事警察大隊協助調派支援警力百餘人，組成任務編組以口袋戰術逐一盤查、過濾登記，有效壓制不良組合可能假藉參與公開活動影響社會觀感之決心及魄力。

▲▼ 防制不良聚合飲宴公開活動 府城警口袋戰術綿密盤查 。（圖／記者林東良翻攝）

本次餐會活動由本局刑事警察大隊與轄區第四分局統籌規劃勤務，並由相關單位支援，在餐廳外圍路段設置路檢點，針對前來參加餐會車輛逐一盤查，餐廳門口則由保安警察大隊特殊任務警力編組荷槍實彈配合檢查組檢查參加飲宴人員，過濾有無不法份子或攜帶違禁品混入其中，過程無任何衝突及治安事件，有效維護公共秩序與淨化社會治安。

▲▼ 防制不良聚合飲宴公開活動 府城警口袋戰術綿密盤查 。（圖／記者林東良翻攝）

第四分局分局長曹儒林表示，本次防制公開活動在事前約制嚴密規劃、事中嚴正執法造冊列管、事後快速疏導交通原則下，順利完成任務，參加飲宴人員餐後即迅速搭車離去，未發生滋擾或影響治安狀況。臺南警方維護治安與打擊犯罪之決心，決不容許不良聚合成員乘隙挑戰與尋釁，各單位將持續掃蕩不法份子，並檢肅毒品、槍枝，同時打擊詐欺集團，在局長林國清帶領下持續淨化臺南市之治安環境，給市民們一個良善的生活空間。

▲▼ 防制不良聚合飲宴公開活動 府城警口袋戰術綿密盤查 。（圖／記者林東良翻攝）

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