彰化阿伯沿路噴漆！整條停車區全變「機車道」　警方開罰了

▲彰化阿伯沿大埔路段在停車區噴漆寫下「機車道」，遭警方依法開罰 。（圖／翻攝自彰化人大小事）



記者唐詠絮、吳佩蓁／彰化報導

為了改善彰化市大埔路人行道，彰化縣政府工務處規劃重新劃設道路標線，將車道縮減為雙向各3.2公尺的混合車道，同時設置1.5公尺寬的機車臨停格，及總長1050公尺的標線型人行道。不料，今（16日）卻有一名阿伯拿著白色噴漆，在停車區內噴上「機車道」3個大字，警方獲報後循線找到犯案的71歲陳姓男子，並通知主管機關協處，同時依法開罰。

▲彰化阿伯沿路噴漆共計10處 。（圖／彰化縣媒體記者協會提供）



警方今早接獲民眾報案，稱有一名男子騎乘機車在大埔路段沿路噴漆，巡邏員警到場查看發現，大埔路沿路(由仁愛東街至埔內街中間路段北往南一側單方向)人行道旁的「機車停車區」，共10處被噴上「機車道」3個大字。

▲該處已變機車停車區。（圖／彰化縣媒體記者協會提供）

警方循線查詢到犯案車主是71歲陳姓男子，並通知其到案說明，陳男雖坦承有噴漆，但他卻辯稱「為了不要讓大家在那邊停機車，我就花60元去五金行買白漆噴字，讓大家可以方便走，為了公用，不是為了私人利益」，全案依照違反社會秩序維護法第75條第一項第二款、道路交通安全處罰條例第82條第一項第七款開罰。

▲彰化市大埔路今年初重新劃設標線型人行道。（圖／記者唐詠絮翻攝）