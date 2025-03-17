51%不支持川普！　最新民調曝「經濟議題」首度失利

▲美國總統川普的反對率來到51%。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

NBC新聞16日公布最新民調顯示，儘管美國總統川普的支持率來到47%，重登個人史上最高點，但反對率卻也高達51%。此外，54%選民不贊同川普處理經濟議題的方式，這是他第一次在NBC民調的經濟議題方面，失去大多數人支持。

NBC在7至11日之間，針對1000名登記選民進行調查，誤差值為正負3.1%。

民調顯示，川普支持率47%，重登個人史上巔峰。此前他的支持率2度登上47%，分別是2020年初、新冠疫情在美國大流行之前，以及第一屆任期的2018年10月。不過，其反對率卻也達到過半的51%。

數據也顯示，美國依然兩極分化。在共和黨選民之中，川普的支持率高達90%，而在民主黨之中，支持率僅有4%。NBC指出，這是80年以來，總統在自己所屬政黨與在野黨之間，支持率差距最大的一次。

▲川普與馬斯克領軍，大幅削減聯邦政府規模與開支。（圖／達志影像／美聯社）



在其他關鍵議題方面，選民卻似乎抱持不同看法。川普的邊境政策最受歡迎，56%認為帶來正向改變。而在削減政府開支方面，儘管政府效率部（DOGE）這個機構不受歡迎，高達47%反對，僅41%贊成，但有46%選民認為，削減成本是個好主意，另外40%抱持相反立場。

通膨問題方面，選民們似乎也不再那麼嚴苛。40%認為川普的政策產生正面影響，30%認為是負面影響，另外28%認為總統根本沒有改變任何事情。

值得注意的是，NBC民調也顯示，44%受訪選民認為國家走在正確道路上，儘管另外54%反而認為國家朝著錯誤方向前進，但44%已是前總統小布希20年前執政迄今最高的數字。與上一屆拜登政府相比，此數據的成長也相當顯著。去年9月，僅28%選民認為美國走在正確道路上，而65%不這麼認為。