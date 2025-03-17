慘遭拜登背叛！美國將南韓列「敏感國家」　尹錫悅政府過2個月才知

▲尹錫悅2023年4月訪美時，當著拜登的面在現場唱起歌曲《美國派》（American Pie）。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓尹錫悅政府外交路線偏向「親美友日」。尹錫悅2023年訪問美國白宮時，不僅當著時任美國總統拜登的面唱起歌曲《美國派》，當時更共同發表《華盛頓宣言》、成立核磋商小組（NCG）。豈料，在尹錫悅遭到彈劾停職後，美國能源部將南韓列為「敏感國家」，且是在拜登卸任前指定，然而南韓政府遲至2個月後才知情，形同外交上的一大挫敗。

根據韓媒《韓民族新聞》、《東亞日報》，美國能源部證實將南韓列入「敏感國家與其他指定國家名單」（Sensitive and Other Designated Countries List），從美國能源部官網發佈的2017年文件中，同樣被列入敏感國家名單的還包括台灣、中國、以色列、俄羅斯、伊朗、北韓，其中伊朗和北韓更被特別指為支持恐怖分子。

美國能源部所評估的敏感國家名單，從國家安全、核武擴散、是否支持恐怖主義等觀點著眼，依照危險程度的不同而區分為支援恐怖主義國家（北韓、伊朗）、危險國家（中國、俄羅斯）、其他指定國家（南韓、台灣）。

《韓聯社》指出，該份名單預計4月15日起生效，屆時不僅讓南韓在國際上的地位與威信降落至谷底，更將衝擊南韓與美國之間在核能、能源、核政策等領域上的技術合作，使雙方的技術合作進一步受限。

▲尹錫悅過去在拉近和拜登之間的距離後，甚至在國際社會上成為向拜登傳話的傳聲筒，美韓關係堪稱史上最好。（圖／路透）

報導指出，該份敏感國家名單，是美國拜登政府今年1月初完成交接前所通過的。對此，不僅外界十分不解，為何被視為同盟的南韓會被美國歸類在敏感國家名單，就連南韓政府遲至2個月以後才透過媒體報導掌握相關消息，甚至還無法釐清被列入敏感國家名單的詳細原因。

南韓政壇也分兩派互相指控。執政黨國民力量批評在野的共同民主黨發動多起彈劾；共同民主黨則批評尹錫悅政府的無能、發布戒嚴主導內亂，才會導致這場外交災難。

美國軍事智庫蘭德（RAND）資深國防分析師班奈特（Bruce W. Bennett）接受《韓民族新聞》專訪時分析，為何美國拜登政府「此項舉措確實對於南韓帶有極大的侮辱感！」，認為可能與尹錫悅過去曾經表示支持南韓能在1年內發展出核武的言論有關。

班奈特表示，這恐怕已經觸碰到拜登政府的紅線、引發其疑慮，甚至尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴前後，更沒有事前向美國通報並解釋，引發拜登政府對南韓的強烈不滿。

▲2023年4月，拜登、尹錫悅在聯合記者會上公布《華盛頓宣言》，提到美韓兩國成立「核磋商小組」。（圖／達志影像／美聯社）

現代汽車基金會南韓歷史與公共政策中心主任斯坦格隆（Troy Stangarone）在書面訪談分析，「拜登政府曾與南韓推動成立核磋商小組、合作研發小型模組化反應爐......拜登政府這項『令人錯愕的決定』，看起來是因為南韓多名政治人物持續說出贊同發展核武的言論，影響到拜登政府的決策，其他原因也包括尹錫悅宣布戒嚴、尹錫悅同樣支持發展核武、南韓政治環境不穩。」

《韓聯社》調閱美國政府問責署（GAO）先前的報告，發現南韓其實也曾於1980、1990年代被美國能源部歸列在「敏感國家」名單，直到1994年7月才從名單中解除。

南韓預計將於本周派出產業通商資源部長安德根訪美，預計拜會美國能源部長賴特（Chris Wright），針對南韓被列入敏感國家名單一事協商。