「人民是頭家」桃園場　民進黨轟藍白濫刪總預算：國家如何前進？

▲「人民是頭家」桃園場，行政院長卓榮泰率內閣團隊政策宣講。（圖／民進黨桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨「人民是頭家」政策宣講會第二場、16日抵桃園開講，於中壢區崇德宮廣場舉行。行政院長卓榮泰、民進黨秘書長林右昌等人士現身宣講，批評國、眾兩黨刪除預算作法，同時配合大罷免，現場也設置罷免桃園6席立委聯署攤位，呼籲民眾參與聯署免行動。

▲「人民是頭家」桃園場，民進黨秘書長林右昌砲轟藍白濫刪總預算。（圖／民進黨桃園市黨部提供）

民進黨秘書長林右昌表示，桃園有非常多的軍事單位、也有非常多的軍眷，軍人保家衛國是非常辛苦。因此，民進黨近年來，大幅投入在軍人的福利及軍眷照顧，可說是有史以來最好，展現民進黨支持國防、照顧軍人；但當軍人在保家衛國值勤出任務時，卻遭遇油料、經費不足的時候，何以安心保家衛國？請大家回去向桃園市長張善政及桃園六位立委抗議，藍白立委刪錯了！

▲「人民是頭家」桃園場。（圖／民進黨桃園市黨部提供）

林右昌也偕同立委林月琴、張雅琳、王義川、郭昱晴、發言人吳崢，以及行政院長卓榮泰率內閣團隊的秘書長龔明鑫、內政部長劉世芳接連上台助講，還有來自在地的歷史作家李文成為桃園市民發聲。而在地許多黨公職也前來力挺，現場湧入超過上千鄉親，擠滿整個崇德宮前廣場，現場鄉親高喊「人民是頭家」、「台灣要團結」、「國家要安全」、「台灣要向前」，場面相當熱鬧。

林右昌表示，總預算都是要用在人民身上，並非中央政府拿去花掉，行政院所屬各部會所編列每項預算，不是使用在各項地方建設，不然就是用在人民福利或社會照顧，每項支出都是用在人民上。民進黨這八、九年來的執政成績，從預算到經濟規劃，看到民進黨善於持家表現，從一輛小機車到開到大貨車，而總預算就是國家這部大車要更進步動力的燃料，現在卻要遭受到國會藍白兩黨刪除，這樣國家要如何前進。

林右昌說，民進黨執政，不論育兒津貼、托育補助、高中職免學費、私立大學補助、租屋補助等，政府各層面的照顧，民眾每個月所領到的補助已超過一萬元，相較之下民進黨政府才是正會持家的政府，需要大家勇敢站出來，讓更多人了解。

依據總預算案最新民調，有高達53%的民眾認為總預算刪錯，其中，還有超過25%的藍白支持者也認為刪錯，但還有42%的中間選民不了解當前總預算遭濫刪的情況。因此，今天聽完演講後，請大家回去向其他的人民說，要向桃園市長張善政及六位立委說，藍白立委刪錯了，不但不知刪減什麼項目，更不知刪了多少預算，刪到最後總預算數字喬不攏，讓更多人知道總預算刪錯了。