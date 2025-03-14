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藍控賴清德國安談話為大罷免添柴火　林右昌：是與人民高度相關議題

▲▼民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院日前否決行政院提出的總預算案、財劃法覆議案，民進黨秘書長林右昌昨宣布啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，將邀請行政院長卓榮泰在內的部會首長一起加入。林右昌今（14日）受邀列席民進黨團大會，會前也接受聯訪。對於在野黨質疑總統賴清德國安談話、重啟軍審是為了大罷免？林右昌回應，昨天的總統說的是跟每位人民高度相關國安議題，不要跟罷免做聯想，真的不必要。

對於恢復軍事審判，林右昌表示，過去國民黨時代，軍事審判的確讓國人、台灣社會有非常不好的印象，但最近看到中共嚴重滲透、侵入現役軍人，產生許多洩密、危害國安的事件，總統審慎評估，且在國安相關團隊提出意見後，所擬定的方向。

林右昌指出，軍事審判在過去給國人不好的印象，但未來革新後、現代化的軍事審判制度，也會有相關配套，這部分應該多給予意見。如何應對中共滲透國安問題、怎麼維持國安體系，社會可以一起討論。

有媒體提案，對於民眾黨、國民黨也要下鄉宣講？林右昌表示，昨天已經說明過，從去年到現在，藍白兩黨在國會的亂象已經讓國人受不了，且提出非常多違憲、擴權、濫權的法案，甚至濫刪、凍刪總預算，造成社會譁然、人民有非常多意見，民進黨必須向人民說明，至於藍白兩黨要下鄉是他們的自由、不予置評。

林右昌也提到，有注意到新聞報導，國民黨說要下鄉講一萬塊的事，說實在，民進黨執政時，從0-6歲國家養、0-2歲的嬰幼兒如果在家照顧小孩，阿公阿嬤也可以領到錢，更不用說托嬰補助每個月都有，2-6歲的托幼，不關是公立、準公立、非營利幼兒園等，民眾每個月都可以領到補助，更不用說高中職免學費，私立大學生還可以每學期領到3萬補助。

林右昌指出，這麼多經費都需要預算支持，領到這些政府補助的家庭非常多，每個月領的錢遠超過一萬，所以大家可以了解，國民黨說要發一萬，說實在有點奇怪，尤其是下鄉講這個。更不用說這是歲計賸餘，可以做很多事，包括健保、勞保補助，還有很多造福人民的工作可以做。

至於在野黨質疑，總統國安談話是對內加深罷免？林右昌表示，昨天的總統說的是跟每位人民高度相關國安議題，不要跟罷免做聯想，真的不必要。
 

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