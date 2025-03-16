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反川普！德國掀抵制美國潮　本土汽水品牌「Fritz-Kola」人氣飆升

▲德國民眾抵制美國商品，Fritz-Kola成反川普象徵品牌。（圖／達志影像）

▲德國民眾抵制美國商品，Fritz-Kola成反川普象徵品牌。（圖／達志影像，下同）

記者閔文昱／綜合報導

美國總統川普上任後對歐盟實施高關稅政策，引發歐洲民眾反彈，許多人開始抵制美國商品，轉而支持本土品牌。其中，德國的汽水品牌Fritz-Kola就因多次在廣告中嘲諷川普，成為這波抵制運動中的熱門品牌。

根據《中央社》報導，當地民調機構Civey進行調查，詢問民眾是否會因川普的關稅政策抵制美國商品。在5000名受訪者中，有64%表示會避免購買美國品牌商品，24%則表示不會參與抵制。

事實上，這波抵制行動最早從加拿大開始，迅速蔓延至歐洲各國，包括丹麥、瑞典和德國等地。《南德日報》報導指出，社群平台Reddit上的「從歐盟購買」群組吸引了近17萬名會員，分享他們改用哪些本土品牌取代美國商品。

德國網友在群組中分享了許多例子，如註銷亞馬遜會員轉用德國電商Otto、不再訂閱Netflix，改看德法公共電視台Arte等。其中，最受討論的是「再見可口可樂，哈囉Fritz-Kola」的貼文。

▲德國民眾抵制美國商品，Fritz-Kola成反川普象徵品牌。（圖／達志影像，下同）

Fritz-Kola創立於漢堡，是德國超市和小吃店常見的汽水品牌，過去曾多次製作嘲諷川普的廣告。2020年，Fritz-Kola推出一款無糖汽水，廣告中使用川普的漫畫形象，並以「兩個零，只有一個美味」暗示川普是一個零分政治人物，這些廣告雖引起爭議，但在現今的抵制風潮下，Fritz-Kola成為替代美國商品的象徵品牌之一。

不過，也有專家對這場抵制行動的持久性表示懷疑。國際管理諮詢公司奧緯諮詢的歐洲零售與消費品部門負責人明希（Rainer Münch）指出，短期內美國品牌的銷售額可能會受影響，但消費者難以長期改變購物習慣。

貿易專家、海布倫大學教授柯杜姆（Carsten Kortum）也表示，在全球化時代，產品來源難以明確區分，例如美國企業寶僑旗下的幫寶適紙尿褲在德國生產，抵制這些產品會削減美國企業利潤，同時也影響德國就業機會。他強調，目前德國零售商對抵制美國品牌持謹慎態度，尚無任何下架計畫。

總結來看，德國民眾目前的抵制行動更多是一種政治表態，但是否會真正改變美歐關稅政策，仍需觀察。

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