《美國之音》全體員工遭停職！　川普簽行政命令大刀裁減國營媒體

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）政府今日 大規模裁減美國之音（Voice of America，VOA）及其他國營媒體的員工，根據媒體倡導組織，美國之音的所有員工已被停職。

綜合美聯社、中央社報導，國會14日通過臨時開支法案後，川普隨即指示政府將多個機構的職能縮減至法律要求的最低限度，其中包括美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media, USAGM）。該機構旗下擁有美國之音、自由歐洲電台（Radio Free Europe）、自由亞洲電台（Radio Free Asia）及向古巴播放西班牙語新聞的馬蒂廣播電台（Radio Marti） 等。

今日上午，美國之音台長雷克（Kari Lake） 在社群平台X發文提醒員工檢查電子郵件信箱，隨後，美國之音正式發出通知，要求全體員工帶薪休假。

新聞自由組織「無國界記者」（Reporters Without Borders） 也確認，這項通知適用於美國之音全體工作人員。

此外，美國國際媒體署（USAGM） 亦發布聲明，宣布停止資助自由亞洲電台等國際媒體，對全球資訊傳播帶來重大影響。

這些美國政府支持的媒體歷史可追溯至冷戰時期，其影響力遍及全球約4億2700萬名受眾，長期以來被視為美國擴大國際影響力並對抗專制政權的重要工具。