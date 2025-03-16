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美「俄烏特使」變烏特使！凱洛洛挺基輔　遭俄列拒絕往來戶

▲▼烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）。（圖／路透）

▲烏克蘭問題特使凱洛格（Keith Kellogg）。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統川普3月15日任命凱洛格（Keith Kellogg）為烏克蘭特使，未來他將直接與烏克蘭領導層溝通，而非如原先計劃參加與俄羅斯的談判。凱洛格原本被川普任命為俄烏問題特使，但由於莫斯科當局認為他「過度同情烏克蘭」，因此要求將他排除在高層和平會議外。

根據《基輔獨立報》報導，川普在社群平台Truth Social上宣布，「凱洛格將軍是一位備受尊敬的軍事專家，他將直接與澤倫斯基總統和烏克蘭領導層打交道。他非常了解他們，雙方有很好的工作關係。恭喜凱洛格將軍！」

凱洛格隨後也在X上對川普的任命表達感謝之意。他寫道，「我深感榮幸和謙卑，感謝川普總統任命我為烏克蘭特使。我有幸在2015年認識川普，他將結束這場戰爭。能為我們偉大的國家服務並推動美國的重大利益，是我的榮幸。美國優先！（America First!）」

事實上，凱洛格最初被川普任命為「烏克蘭和俄羅斯問題特使」，預計參與兩國之間的直接和平談判。然而，根據NBC新聞報導，俄羅斯方面因認為凱洛格過於偏袒烏克蘭，因此要求將他排除在高層和平談判之外。

雖然川普並未公開明確表態，要將凱洛格從與俄羅斯的事務中移除，但職稱的變化也直接反映出俄羅斯態度的轉變。

凱洛格此前曾共同制定一項和平計劃，該計劃擬凍結烏克蘭前線、延長北約加入的時間並解除部分對俄制裁。他的和平提議還包括呼籲美國持續向烏克蘭提供軍援以及向基輔提供強而有力的安全保障，以防止俄羅斯的進一步侵略。

凱洛格曾於2月底訪問基輔，與烏克蘭官員進行會談，但此後一直未參與美國代表團與俄羅斯的談判。

 
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