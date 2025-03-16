川普引「外國敵人法」逐委內瑞拉黑幫　法官下令暫阻

▲聯邦法官禁止川普援引《外國敵人法》驅逐委內瑞拉移民。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國聯邦法官波斯柏格（James Boasberg）禁止川普總統援引1798年制定的《外國敵人法》（Alien Enemy Act）大規模驅逐委內瑞拉移民。此前，川普宣稱委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員正對美國發動「非常規戰爭」，試圖援引該法將他們驅逐。儘管如此，法院裁定此舉缺乏法律依據，對其發布臨時限制令14天。

據BBC報導，川普15日宣稱，涉及綁架、勒索、有組織犯罪與買兇殺人的「阿拉瓜火車」正在「入侵」美國，因此他將援引《外國敵人法》來對付相關組織，將「阿拉瓜火車」的成員驅逐出境。根據川普命令，所有美國境內的委內瑞拉公民，若還未歸化美國，或非合法永久居民，只要年滿14歲，並被認定為「阿拉瓜火車」成員，就會被視為「外國敵人」，遭「逮捕、限制、保護和驅逐」。

報導稱，這項法律過去曾在二戰期間用於拘留美國擁有日本、德國和義大利血統的人士，允許政府無須經過正當法律程序，在戰爭期間驅逐被視為國安威脅者。然而，波斯柏格法官在聽證會上表示，「入侵」與「掠奪性入侵」的法律定義適用於正式交戰國，質疑川普政府的法律依據，並發布了為期14天的臨時限制令。

美國政府尚未明確說明如何鑑別移民是否為「特倫德拉瓜」成員，但《華盛頓郵報》報導，波斯柏格法官在聽證會上得知，載有遭驅逐者的航班已正式起飛，於是他當場命令飛機返航。目前，美國公民自由聯盟（ACLU）與多個人權組織已對此提起訴訟，試圖阻止川普動用該法進行大規模驅逐，並指控此舉可能基於族裔歧視，而非犯罪證據。

布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）律師艾布賴特（Katherine Yon Ebright）批評，川普選擇《外國敵人法》而非現行移民法，是為了繞過法律要求，不必證明被拘留者與犯罪組織有關聯，警告這可能導致無差別拘留與種族定向執法，侵犯基本人權。報導稱，本案預計將持續上訴，最終可能進入美國最高法院審理。川普在競選期間承諾加強移民管控，分析認為，若法庭最終裁定川普無權援引《外國敵人法》，其移民政策將面臨重大挑戰。