美中科技戰！TikTok料4／5前出售　OpenAI籲禁DeepSeek：中國在控制

▲范斯表示有信心在期限前達成TikTok的出售協議。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

TikTok「不賣就禁」期限將至，美國副總統范斯（JD Vance）表示，他有信心在最後期限4月5日前達成TikTok的出售協議，並確保TikTok繼續在美運作。與此同時，OpenAI最近指控中國AI公司「深度求索」（DeepSeek）「受國家補貼與控制」，建議美國政府禁止該機構及其他受中國政府支持的機構所開發的模型。

據路透社報導，范斯14日在採訪中表示，雖然目前的最終文件尚未完成，但他幾乎可以確定，一項與「美版TikTok」有關的高層協議將在4月5日的最後期限前被確定，讓TikTok在滿足國家安全需求，並確保美國用戶數據安全的同時，繼續在美運作。

目前，范斯受川普總統指派，正與國安顧問沃爾茲（Michael Waltz）一同尋找合適買家，以促成TikTok的交易。范斯透露，政府已和4個潛在買家接觸，並強調他希望交易可以迅速完成。儘管如此，范斯也承認，由於交易程序複雜，因此部分行政作業可能會延遲到期限後才完成。

去年4月，拜登政府通過禁令，強制TikTok在今年1月19日前脫離中國母公司「字節跳動」（ByteDance），否則就必須全面停止所有在美業務。然而，川普在1月20日上任後，將「不賣就禁」的禁令推遲了75天，讓TikTok有機會在4月5日前找到新買家。

▲OpenAI指控DeepSeek受中國政府補貼與控制，建議美國政府全面禁止在美使用。（組圖／路透）

與此同時，科技媒體TechCrunch指出，OpenAI在「AI行動計畫」（AI Action Plan）的提案中，指控DeepSeek受中國政府資助，並建議美國政府將DeepSeek等中國企業的AI模型列為「一級」限制對象，全面禁止在美國使用，以防止資料隱私與智慧財產權遭竊。 OpenAI聲稱，DeepSeek的R1推理模型不安全，因為中國法律規定企業必須向政府提供資料存取權限。

OpenAI的指控標誌著對DeepSeek行動升級。此前，OpenAI指控DeepSeek違反服務條款，從OpenAI的模式「提煉」知識。儘管如此，報導強調，DeepSeek與中國政府無直接關聯，而是量化對沖基金High-Flyer的衍生性企業。不過，DeepSeek創始人梁文峰近期與中國國家主席習近平的會面引發美方關切。