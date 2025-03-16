美國付2億給薩爾瓦多！　300名黑幫囚犯送進「世界最恐怖監獄」

▲薩爾瓦多「恐怖分子監禁中心」（Terrorism Confinement Center）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與薩爾瓦多達成協議，將支付600萬美元（約台幣2億元），以換取該國關押約300名涉嫌為委內瑞拉幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員的移民，而這項協議也使薩爾瓦多成為首批接收美國遣返移民的中美洲國家之一。

根據《美聯社》報導，這項協議源自薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的磋商，雙方討論將這些移民安置在薩爾瓦多的恐怖分子監禁中心內。

薩爾瓦多「恐怖分子監禁中心」（CECOT）2023年啟用，有「世界最恐怖監獄」之稱，擁有8棟建築物，每座有32間牢房，每間牢房有2間廁所、2個水槽，整座監獄可容納4萬名犯人，目前大約關押1.5萬人。囚犯只有在透過監獄房間參加法庭聽證會視訊連線，或是每日30分鐘運動時，才能離開牢房。

布格磊政府自2022年發起大規模掃蕩幫派行動，至今已逮捕超過8萬4千人，其中部分人員並未經正式審判。

在《美聯社》取得的文件中，川普政府並未詳細說明如何確定這300人為「阿拉瓜火車」成員；該幫派曾多次被川普在競選活動中點名，並於上月正式被美國政府列為恐怖組織。

薩爾瓦多外交部在備忘錄中證實，「薩爾瓦多政府同意安置這些人1年，等待美國決定其最終處置方案。」

事實上，川普政府上個月已與薩爾瓦多達成協議，將部分在美國被拘留的移民安置於該國監獄。根據美方說法，薩爾瓦多甚至可能收容美國公民，儘管美國法律不允許將本國公民驅逐至其他國家。

據悉，盧比歐與布格磊曾商討這批移民的安置細節，包括每名囚犯的安置費用約為2萬美元，共600萬美元。此外，美國可能再撥款1500萬美元，供薩爾瓦多接收更多幫派成員。

由於薩爾瓦多2023年人均GDP僅約5391美元（約新台幣18萬元），相當於美國同期人均GDP為8萬2769美元（約新台幣273萬元）的6.5%，因此這筆600萬美元的資金，對薩爾瓦多而言可說是一筆可觀的收入。

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