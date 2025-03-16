以色列空襲加薩釀9死「含記者、志工」　以軍稱：擊殺恐怖分子

記者張方瑀／綜合報導

以色列15日對加薩發動空襲，造成至少9名巴勒斯坦人死亡，其中包括3名當地記者。當地衛生部指出，這場空襲擊中了一輛車輛，導致車內外多名人員死傷，部分傷者目前仍傷勢嚴重。

根據《天空新聞》報導，英國國際非政府組織（NGO）阿爾海爾基金會（Al Khair Foundation）表示，該機構的6名志工在前往北部貝特拉希亞（Beit Lahia）運送救援物資時遭到以色列軍方刻意攻擊，全數罹難；這6名遇害者中，包括3名正在記錄戰區人道救援工作的記者。

該基金會指出，「第一波攻擊導致一名隊員受傷，其他人因此撤離，但無人機緊追不放，並對他們的車輛發動第二次攻擊，最終全數喪命。」

▲以色列15日對加薩發動空襲，造成至少9名巴勒斯坦人死亡。（圖／路透）



對此，以色列軍方發表聲明，稱他們擊殺了兩名「恐怖分子」，指控這些人當時正在操作一架無人機，對駐紮在貝特拉希亞的以軍部隊構成威脅。

以軍補充，他們後來又對幾名「可疑人士」發動攻擊，這些人據稱正在回收該無人機設備，並進入一輛車內。然而，以軍並未具體說明如何確認這些人是恐怖分子，也未提供該無人機對以軍構成威脅的細節。

哈馬斯管理的加薩政府媒體辦公室主任馬魯夫（Salama Marouf）否認以色列軍方的指控，強調這些遇害者全是平民，「這支隊伍由志工組成，當時在避難所附近執行由慈善機構贊助的人道任務。他們並未進入任何禁區，也沒有對以軍構成任何威脅。」

以哈2023年10月在加薩走廊爆發戰爭，並於今年1月達成協議，讓歷時15個月的戰火暫時平息。第1階段休戰協議雖於3月1日到期，且接下來的協議仍無著落，但以哈雙方皆展現克制，未再度全面開戰。

哈瑪斯高階官員12日表示已在杜哈（Doha）展開新的協商工作；以色列同樣派遣了斡旋人員。