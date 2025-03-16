　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／蔣萬安發言團隊異動大　拚創造市政亮點、提前練兵2026小組

▲▼蔣萬安 聯訪 台北市二二八事件78周年紀念會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於去年12月下旬任期過半，今（16日）趕在台北市議會將於4月開議前夕，首度進行大幅度的人事調整，其中發言團隊部分，兼任青年局長的發言人殷瑋卸下發言職務，轉任研考會主委，另找來之前轉調青年局專委的蔡畹鎣回任副發言人，以及之前戰綠委邱議瑩一夕成名的前三立記者魏汶萱任副發言人，佈局2026選戰小組態勢明顯。

蔣萬安每到台北市議會要開議前夕，都會進行一波小內閣人事異動；台北市議會將於4月9日開議，蔣市府再度依照慣例調整人事，只是這波名單調動幅度相當大，包括台北市人口數已經不足250萬，使第3副市長或第3副秘書長異動就無法補人，但蔣萬安仍選擇拔副秘書長游適銘，以及去年就被蔣萬安列「觀察名單」的勞動局長高寶華卸任，由多次當「救火隊」的觀傳局長王秋冬擔任勞動局長。

另外，發言團隊也有大幅度調整，原本一次身兼青年局長的發言人殷瑋，一次卸下發言與青年局職務，轉為研考會主委。殷瑋身為蔣萬安的心腹，當時被蔣萬安指派成立青年局，但同時又身兼發言人，引發部分議員質疑。

▲▼台北市長蔣萬安市政總質詢，右為北市青年局長殷瑋。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安（左）將心腹殷瑋（右）轉調研考會，希望持續推動2022政見，解決市政亮點不足問題。（圖／記者李毓康攝）

如今台北市青年局已成立，且也逐步進入正軌，殷瑋被異動到研考會，據了解，就是為提前佈局2026選舉。蔣萬安於去年底任期過半，但除了台北大巨蛋啟用、演唱會經濟外，沒有其他市政亮點，成為蔣市府最大問題；知情人士透露，蔣萬安為持續推動2022選舉政見，並創造更多市政成績，備戰2026選舉，因此將殷瑋調整到研考會，協助完成政策規劃。

蔣這次也找2名政治線記者進入北市府，一位是曾待過《中國時報》、《蘋果日報》、《中央社》、《NOWnews今日新聞》的媒體人余祥到觀傳局；另一位是之前捲入立法院議事攻防的前三立政治記者魏汶萱，她過去替帶油壓剪試圖闖議場遭攔的藍委徐巧芯助理謝克洋解圍，與綠委邱議瑩槓上，進而遭《三立電視台》懲處，後續屢次遭到青鳥出征，日前已離開《三立電視台》，在媒體界引發不小討論，如今北市府正式對外官宣，由她接下台北市副發言人。

▲▼三立女記者魏汶萱與綠委邱議瑩爆發口角。（圖／翻攝自Facebook／杜承哲醫生）

▲魏汶萱過去與綠委邱議瑩爆發口角，日後遭到《三立電視台》懲處，且屢次遭青鳥出征，日前悄悄離開《三立電視台》，未來到北市府接下副發言人職務。（圖／翻攝自Facebook／杜承哲醫生）

蔣萬安過去主打「年輕、愛家」人設，而此次人事異動，找余祥、魏汶萱2名年輕女性擔任對外發言或行銷台北的角色，又將已經轉調青年局當專員的蔡畹鎣回任副發言人，除了3人都與蔣萬安的個人特質相符，也是為因應第一任期過半、強化蔣市府對外政策宣傳，以及替2026競選辦公室提前「練兵」。

知情人士指出，蔣萬安2026挑戰連任時，必須額外成立市長競選辦公室，屆時一定會遇到諸多政治攻防，但同時又需要熟悉市政的戰將，所以蔣萬安選在任期過半、2025年的第一季「練兵」，等到2026年時機成熟時，就能進一步安排運用這些「活棋」。

▼台北市觀傳局長余祥。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市觀傳局長余祥。（圖／台北市政府提供）

▼台北市副發言人魏汶萱。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市副發言人魏汶萱。（圖／台北市政府提供）

職位 原任者 新任者
勞動局長 高寶華 王秋冬
觀傳局長 王秋冬 余祥
體育局長 王泓翔 游竹萍
參事 N/A 游適銘、王泓翔
研考會主委 N/A 殷瑋
青年局長 殷瑋 周羿希
客委會主委 周羿希 吳文德
發言人 殷瑋 李政軒
世壯運辦公室發言人 N/A 郭音蘭
副發言人 N/A 蔡畹鎣
副發言人 N/A 魏汶萱
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 1 6773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獎座竟是「中共95式突擊步槍」　許智傑道歉：立即回收
三重男遭砍破肚「腸子流出」　2惡煞落網
看完家寧6聲明　內行喊慌了：張家想保住3東西
陳偉殷重返名古屋引退！　告別最愛投手丘致詞哽咽
曾封鎖台灣！才木浩人三振大谷翔平　完美壓制道奇
線上刷卡成盜刷目標！　專家曝「3大網購惡習」超危險

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「菲國種綠電」每度成本5.5元　賴士葆酸：綠買電利益輸送的奧妙

鳳山跑3校馬拉松獎座竟是「中共95式突擊步槍」　許智傑道歉：立即回收

「戰天下」遭揭拿花蓮縣政府2千萬標案　傅崐萁怒嗆記者又語塞

國防部掛名鳳山跑3校馬拉松　獎座設計竟是「中共95式突擊步槍」

賴清德因應中國滲祭5方面17策略　王定宇：為面對城牆內部的危機

幕後／蔣萬安發言團隊異動大　拚創造市政亮點、提前練兵2026小組

卓榮泰舉光劍批藍白砍預算　藍委嗆造謠：民進黨衝著盧秀燕而來

反罷免送手持電扇超30元賄選底線？　徐巧芯：大陸進口很便宜

重建有信心軍審制度　王智盛：美韓英民主友盟都有平時軍審制

「在野黨碰到中共危害都裝聾作啞」　董立文：助分裂台灣代理人

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

淋雨親買披薩25％都分不到　網友秒懂笑：劇情熟悉在偷臭

8資深藝人困電梯「狂敲門求救」　出席華岡校慶出意外：嚇死我了

#大S 長眠 #金寶山 玫瑰園　和 #高以翔 僅相隔20米

夏于喬摔傷「老公把屎把尿」　承諾：以後好好推輪椅XD

【絕對在偷臭】跑10家買回來的披薩只分到25℅ 終究是錯付了... #反串

「菲國種綠電」每度成本5.5元　賴士葆酸：綠買電利益輸送的奧妙

鳳山跑3校馬拉松獎座竟是「中共95式突擊步槍」　許智傑道歉：立即回收

「戰天下」遭揭拿花蓮縣政府2千萬標案　傅崐萁怒嗆記者又語塞

國防部掛名鳳山跑3校馬拉松　獎座設計竟是「中共95式突擊步槍」

賴清德因應中國滲祭5方面17策略　王定宇：為面對城牆內部的危機

幕後／蔣萬安發言團隊異動大　拚創造市政亮點、提前練兵2026小組

卓榮泰舉光劍批藍白砍預算　藍委嗆造謠：民進黨衝著盧秀燕而來

反罷免送手持電扇超30元賄選底線？　徐巧芯：大陸進口很便宜

重建有信心軍審制度　王智盛：美韓英民主友盟都有平時軍審制

「在野黨碰到中共危害都裝聾作啞」　董立文：助分裂台灣代理人

美女主播抵制黃子佼「別弄髒我們螢幕」！　翻判決書心痛：噁心低劣

陸配亞亞稱申請團聚「可留台6個月」！　移民署駁斥：未曾同意

抽菸虐腎！醫示警5危害「會慢慢壞死」　洗腎機率大增

「菲國種綠電」每度成本5.5元　賴士葆酸：綠買電利益輸送的奧妙

射程涵蓋北韓、中國！日本擬在九州部署長程飛彈　2關鍵原因曝

佐藤輝明砲轟賽揚左投！道奇高層當場驚呼糟了　阪神3比0完封勝

官澳春季拔蘿蔔！親手做金門美食「菜頭圓」　小朋友嗨翻

58歲李若彤轉身拍微短劇！「一集不到4分」創高收視爆紅…打趴長劇

郭智輝奇想破滅！經部：菲律賓種電輸回台灣　每度5.5元難執行

鳳山跑3校馬拉松獎座竟是「中共95式突擊步槍」　許智傑道歉：立即回收

夏于喬摔傷「老公把屎把尿」　承諾：以後好好推輪椅XD

政治熱門新聞

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

「比較滿意哪任總統」街訪民調曝　年輕人對他歷史印象最好

青鳥PO排隊連署照超嗨　入鏡者傻：在排垃圾車

快訊／蔣市府人事大異動

打麻將不能喊「五筒」　翁曉玲：可能依軍法處置

「民進黨從不讓人民失望」　李艷秋談施政兩恢復：應美國要求準備戰爭

送陸製電風扇涉賄選　徐巧芯嗆歡迎檢舉

直擊／綠下鄉宣講、大罷免「互為表裡」　罷團連署「開張抵三天」

元智大學書店設罷免收件站惹議　創辦人：無黨派色彩、與學校無關

綠營台中宣講會爆滿　11罷團外場擺攤大排長龍「罷羅廷瑋」最熱絡

葉元之前助理今告別式　現場放立牌「汪喵都歡迎、葉元之莫進」

破6千人湧宣講場　王義川喊大罷免：盧秀燕「3個乾兒子」在國會都沒用

陳水扁PO老搭檔呂秀蓮同框照　感念落難時她頻頻探視送暖

吳子嘉譏魏哲家醜胖子　徐巧芯笑翻挨批急解釋

更多熱門

相關新聞

把酒醉女同事帶回家性侵2次　惡男遭判4年半

把酒醉女同事帶回家性侵2次　惡男遭判4年半

台北市一名蔡姓男子與同事小美（化名）等人至KTV歡唱，趁小美酒醉意識不清時，先在包廂內親吻、猥褻她，隨後將其帶回住處性侵2次。台北地方法院審理後，依乘機性交罪判處蔡男4年6個月徒刑。

快訊／蔣市府人事大異動

快訊／蔣市府人事大異動

賴清德定調中國「境外敵對勢力」！北市府憂影響雙城遭議員批

賴清德定調中國「境外敵對勢力」！北市府憂影響雙城遭議員批

賴清德稱中國「境外敵對勢力」！雙城論壇怎麼辦？　蔣萬安8字回應

賴清德稱中國「境外敵對勢力」！雙城論壇怎麼辦？　蔣萬安8字回應

北捷世壯運集點活動App掃碼送點數

北捷世壯運集點活動App掃碼送點數

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

狠嗆「武統台灣」　陸配亞亞遭限期離境哀嚎：內心無比害怕

家寧蘿拉「3年前同框影片」被挖出！蔡阿嘎1句話神預言

家寧疑買網軍！狂洗貼文「Andy有所隱瞞」　1句話露餡

即／3縣市低溫特報！急凍跌破10度

「比較滿意哪任總統」街訪民調曝　年輕人對他歷史印象最好

居民檢舉違停　警：辦喪事要那麼殘忍嗎

爸爸深夜外出　4歲童陳屍福岡飯店旁

陸富豪懸賞4500萬找失蹤愛子　聽DNA結果癱軟

傳家寧轉送Andy情人節口紅　廟方澄清

「前所未見的地獄降臨」　川普下令對胡塞武裝發動大規模攻擊

金秀賢被爆耍大牌「想打羽球」害加班

陳明真暴瘦現身！認已寫好遺囑

家寧媽恐「陷兩難」！律師曝可能局面

牛排預告「公開狠愛演解散原因」

全智賢看清金秀賢？11年前「臭臉不屑」影片被挖

更多

最夯影音

更多

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

桃園殯儀館旁地獄諧音梗 他唸出來台語意思笑瘋

眾量級6年賺1億他僅拿695萬　Andy逐條打臉張家6聲明

非洲舞團跳舞喊「淑惠家寧還錢」！　鏡頭前舉黑板：整碗被妳端走

65歲張振寰猝逝！無家屬出面將成「有名無主屍」　公告25天後火化

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面