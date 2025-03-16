幕後／蔣萬安發言團隊異動大　拚創造市政亮點、提前練兵2026小組

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安於去年12月下旬任期過半，今（16日）趕在台北市議會將於4月開議前夕，首度進行大幅度的人事調整，其中發言團隊部分，兼任青年局長的發言人殷瑋卸下發言職務，轉任研考會主委，另找來之前轉調青年局專委的蔡畹鎣回任副發言人，以及之前戰綠委邱議瑩一夕成名的前三立記者魏汶萱任副發言人，佈局2026選戰小組態勢明顯。

蔣萬安每到台北市議會要開議前夕，都會進行一波小內閣人事異動；台北市議會將於4月9日開議，蔣市府再度依照慣例調整人事，只是這波名單調動幅度相當大，包括台北市人口數已經不足250萬，使第3副市長或第3副秘書長異動就無法補人，但蔣萬安仍選擇拔副秘書長游適銘，以及去年就被蔣萬安列「觀察名單」的勞動局長高寶華卸任，由多次當「救火隊」的觀傳局長王秋冬擔任勞動局長。

另外，發言團隊也有大幅度調整，原本一次身兼青年局長的發言人殷瑋，一次卸下發言與青年局職務，轉為研考會主委。殷瑋身為蔣萬安的心腹，當時被蔣萬安指派成立青年局，但同時又身兼發言人，引發部分議員質疑。

▲蔣萬安（左）將心腹殷瑋（右）轉調研考會，希望持續推動2022政見，解決市政亮點不足問題。（圖／記者李毓康攝）

如今台北市青年局已成立，且也逐步進入正軌，殷瑋被異動到研考會，據了解，就是為提前佈局2026選舉。蔣萬安於去年底任期過半，但除了台北大巨蛋啟用、演唱會經濟外，沒有其他市政亮點，成為蔣市府最大問題；知情人士透露，蔣萬安為持續推動2022選舉政見，並創造更多市政成績，備戰2026選舉，因此將殷瑋調整到研考會，協助完成政策規劃。

蔣這次也找2名政治線記者進入北市府，一位是曾待過《中國時報》、《蘋果日報》、《中央社》、《NOWnews今日新聞》的媒體人余祥到觀傳局；另一位是之前捲入立法院議事攻防的前三立政治記者魏汶萱，她過去替帶油壓剪試圖闖議場遭攔的藍委徐巧芯助理謝克洋解圍，與綠委邱議瑩槓上，進而遭《三立電視台》懲處，後續屢次遭到青鳥出征，日前已離開《三立電視台》，在媒體界引發不小討論，如今北市府正式對外官宣，由她接下台北市副發言人。

▲魏汶萱過去與綠委邱議瑩爆發口角，日後遭到《三立電視台》懲處，且屢次遭青鳥出征，日前悄悄離開《三立電視台》，未來到北市府接下副發言人職務。（圖／翻攝自Facebook／杜承哲醫生）

蔣萬安過去主打「年輕、愛家」人設，而此次人事異動，找余祥、魏汶萱2名年輕女性擔任對外發言或行銷台北的角色，又將已經轉調青年局當專員的蔡畹鎣回任副發言人，除了3人都與蔣萬安的個人特質相符，也是為因應第一任期過半、強化蔣市府對外政策宣傳，以及替2026競選辦公室提前「練兵」。

知情人士指出，蔣萬安2026挑戰連任時，必須額外成立市長競選辦公室，屆時一定會遇到諸多政治攻防，但同時又需要熟悉市政的戰將，所以蔣萬安選在任期過半、2025年的第一季「練兵」，等到2026年時機成熟時，就能進一步安排運用這些「活棋」。

▼台北市觀傳局長余祥。（圖／台北市政府提供）

▼台北市副發言人魏汶萱。（圖／台北市政府提供）