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賴清德定調中國「境外敵對勢力」！北市府憂影響雙城遭議員批

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員顏若芳。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德昨召開國安會議，定調中國為「境外敵對勢力」，引發各界討論。台北市議員顏若芳今（14日）說，台北市政府憂心中央路線恐衝擊雙城論壇、世壯運或龍舟賽，質疑市長蔣萬安只會一昧拿著「兩岸交流」的神主牌，最終卻換來一場空。

外界關注，雙城論壇為目前兩岸間碩果僅存的官方交流管道，未來還能否續辦？蔣萬安今出席台北國際烘焙暨設備展開幕典禮前受訪說，雙城論壇因爲行之多年，也舉辦了15屆，其實也都有很多城市之間交流具體的成果。台北市也都一定會秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來進行城市交流。

顏若芳表示，台北市政府把兩岸緊張情勢一昧怪罪到賴清德身上，卻對中國的步步進逼充耳不聞，根本就是心虛，自甘墮落成為中共的協力者，她質疑，難道台北市長蔣萬安沒有中國就無法執政了嗎？

顏若芳指出，雙城論壇過去舉辦前夕，台灣社會都會有一波廣泛討論，然而多年來，台北市政府卻無法明確、老實的說明雙城論壇對城市治理的實質效益，只會一昧拿著「兩岸交流」的神主牌，最終卻換來一場空。

顏若芳指出，但近年來雙城論壇雙方的代表職級不對等、上海方代表更屢出狂言大吃台灣豆腐，質疑雙城論壇早已成為北市府用來媚共的活動，「說句實話，不辦也罷」。

顏若芳說，世壯運截至今年2月，北市府已號稱有超過100個國家選手報名參賽，但北市府卻對中國最在意、最呵護，明明有機會辦理全球盛會，理應廣邀世界好手，北市府卻目光如豆，僅因中國恐無法參賽就哭鬧，可見蔣萬安巨嬰思維不減，整個市府似乎沒有中國就無法執政了。

顏若芳批評，來自中國的敵意，世界都看得出來，就只有中國國民黨和台北市政府，還沈浸在中國好棒棒的粉紅泡泡裡，成天狂打台灣人、歌頌中國人，不思進取、可悲至極。

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