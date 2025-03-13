北捷推世壯運集點活動「再加碼」　App掃碼點數可抵現金或拿優惠

▲2025雙北世界壯年運動會（世壯運）即將於5月17日盛大展開 。（圖／翻攝北捷官網）

記者王威智／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會（世壯運）即將於5月17日盛大展開，台北市政府積極推動宣傳，並攜手台北捷運展開多元行銷。為鼓勵民眾參與，北捷特別推出「世壯運看廣告拿點數」活動再加碼，下載並登入「台北捷運Go」App，掃描捷運車站內的指定QR Code，即可每日免費獲得1點捷運點數，可折抵票價或兌換專屬優惠，讓市民在支持國際賽事的同時，也享受實質回饋。

台北市長蔣萬安指示各局處全面加強宣傳，充分運用公共看板、電子螢幕、公車車廂、公所系統及文件夾等多元渠道，以過往舉辦世大運及聽障奧運的經驗為借鑑，展現市府團隊的組織能力與城市熱情。

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台北捷運公司則同步啟動一系列行銷活動，營造世壯運氛圍。先前於2月27日推出的「世壯運看廣告拿點數」活動，短短兩日內即吸引1萬人次參與，點數兌換熱烈。為回應市民需求，北捷宣布加碼1萬點，於3月11日至17日再次開放領取，數量有限，送完為止。

▲北捷推世壯運集點活動，App掃碼點數可抵現金或拿優惠 。（圖／翻攝北捷官網）

如何參加？市民只需在活動期間內，打開「台北捷運Go」App並點擊活動頁面，或從首頁右下角「我的帳戶」開啟掃碼功能，前往捷運任一車站閘門附近的世壯運宣傳立牌，掃描QR Code，即可領取捷運點數。每日每帳號限領1點，最多可連續5天。此外，捷運特定車站將播放「臺北歡迎您、雙北世壯運」歡迎聲，提前營造國際運動盛會氛圍。

「2025雙北世界壯年運動會」將於5月17日至30日舉行，預計吸引國內外數萬名運動好手齊聚競技。台北捷運公司誠邀市民熱情參與，為選手加油，並註冊「台北捷運Go」App，掌握第一手優惠資訊。

台北捷運Go App：https://trtcapp.page.link/oN6u (須以手機開啟)