　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷推世壯運集點活動「再加碼」　App掃碼點數可抵現金或拿優惠

▲▼ 。（圖／翻攝北捷官網）

▲2025雙北世界壯年運動會（世壯運）即將於5月17日盛大展開 。（圖／翻攝北捷官網）

記者王威智／綜合報導

2025雙北世界壯年運動會（世壯運）即將於5月17日盛大展開，台北市政府積極推動宣傳，並攜手台北捷運展開多元行銷。為鼓勵民眾參與，北捷特別推出「世壯運看廣告拿點數」活動再加碼，下載並登入「台北捷運Go」App，掃描捷運車站內的指定QR Code，即可每日免費獲得1點捷運點數，可折抵票價或兌換專屬優惠，讓市民在支持國際賽事的同時，也享受實質回饋。

台北市長蔣萬安指示各局處全面加強宣傳，充分運用公共看板、電子螢幕、公車車廂、公所系統及文件夾等多元渠道，以過往舉辦世大運及聽障奧運的經驗為借鑑，展現市府團隊的組織能力與城市熱情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北捷運公司則同步啟動一系列行銷活動，營造世壯運氛圍。先前於2月27日推出的「世壯運看廣告拿點數」活動，短短兩日內即吸引1萬人次參與，點數兌換熱烈。為回應市民需求，北捷宣布加碼1萬點，於3月11日至17日再次開放領取，數量有限，送完為止。

▲▼ 。（圖／翻攝北捷官網）

▲北捷推世壯運集點活動，App掃碼點數可抵現金或拿優惠 。（圖／翻攝北捷官網）

如何參加？市民只需在活動期間內，打開「台北捷運Go」App並點擊活動頁面，或從首頁右下角「我的帳戶」開啟掃碼功能，前往捷運任一車站閘門附近的世壯運宣傳立牌，掃描QR Code，即可領取捷運點數。每日每帳號限領1點，最多可連續5天。此外，捷運特定車站將播放「臺北歡迎您、雙北世壯運」歡迎聲，提前營造國際運動盛會氛圍。

「2025雙北世界壯年運動會」將於5月17日至30日舉行，預計吸引國內外數萬名運動好手齊聚競技。台北捷運公司誠邀市民熱情參與，為選手加油，並註冊「台北捷運Go」App，掌握第一手優惠資訊。

台北捷運Go App：https://trtcapp.page.link/oN6u (須以手機開啟)

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線
快訊／台積電帶頭殺！　台股大跌
快訊／5分鐘連2震！極淺層地震　最大震度3級
家寧爸「低調一舉動」避風頭！踢走Andy被炎上
快訊／發生規模5.7地震！　最大震度4級
快訊／13:09發生有感地震！初估震度3級以上
金賽綸遭吃乾抹淨！網怒金秀賢「勾引未成年」　律師嘆：不違法
家寧被洗版！網友找到「爸媽臉書」怒灌爆：怎麼這麼會賺
快訊／33歲最老菜鳥！　王大陸「大平頭」臭臉抵台中

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／規模5.7地震「17縣市有感」　氣象署最新說明

「你現在有空嗎」聽到這句就頭麻！職場「耗能鬼」讓人害怕快切割

快訊／5分鐘連2震！13:13台東近海規模3.5　最大震度3級

網路異常「ATM扣款沒吐鈔」　中華郵政致歉：會負責處理

家寧做過哪些事「讓Andy喊窩心」　答案超諷刺！網抖：細思極恐

快訊／13:09東部海域規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／13:09地震　全台有感搖晃

快訊／東部13:09發生有感地震！初估震度3級以上

心靈成長課／血壓飆高快中風　信徒幻滅引發憂鬱及認知失調

心靈成長課／專業鑑定調查：無照者把學員心靈榨乾

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

第二航廈突停電「旅客報到出境卡住」　桃機：電力異常

【又見求職詐騙】女買單程機票到 #柬埔寨 ！航警地勤聯手攔阻

快速看懂眾量級分手擂台　Andy遭無情「淨身出戶」！家寧媽套路全解

百萬人搶看九份公車神技轉彎　網友跪服：司機全是傳奇車手

金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳　瘋狂追求「承諾要娶她」...阿姨痛罵

LIVE／規模5.7地震「17縣市有感」　氣象署最新說明

「你現在有空嗎」聽到這句就頭麻！職場「耗能鬼」讓人害怕快切割

快訊／5分鐘連2震！13:13台東近海規模3.5　最大震度3級

網路異常「ATM扣款沒吐鈔」　中華郵政致歉：會負責處理

家寧做過哪些事「讓Andy喊窩心」　答案超諷刺！網抖：細思極恐

快訊／13:09東部海域規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／13:09地震　全台有感搖晃

快訊／東部13:09發生有感地震！初估震度3級以上

心靈成長課／血壓飆高快中風　信徒幻滅引發憂鬱及認知失調

心靈成長課／專業鑑定調查：無照者把學員心靈榨乾

法院未延續電子監控！　鍾文智炒TDR重判30年5月定讞失聯中

快訊／賴清德宣布「恢復軍事審判」　軍法官回到第一線

LIVE／規模5.7地震「17縣市有感」　氣象署最新說明

金賽綸早在2016年洩戀情！「521夫妻節放閃金秀賢」　粉絲淚崩：她是真心的

和家寧是閨蜜「展榮展瑞發聲挺Andy」！心疼：是你應得的　網疑切割

「你現在有空嗎」聽到這句就頭麻！職場「耗能鬼」讓人害怕快切割

用媽媽的手機到桃機客服信箱留言「有炸彈」　19歲男下場曝

Andy頻道破百萬然後呢？律師現身指點「快做4件事」：最晚10月要提

快訊／台積電帶頭殺！翻黑跌23元至965　指數殺316點雙雙收最低

邰智源花蓮拍攝出狀況！　見一幕感動泛淚：有點撐不住

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

生活熱門新聞

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

Andy凌晨3點衝破「百萬訂閱」　22萬到100萬只花了32hrs

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Joeman評「Andy該拿80%股份」：家寧YT做不起來

雲科大之亂！　日料店遭「1500位學生群組」惡整3年

汽車「隔熱紙透光度」規範6月公布　陳世凱：人命比隱私重要

明起雷雨轟全台4天　下周「雪崩式降溫」挑戰寒流

快訊／13:09東部海域規模5.7「極淺層地震」　最大震度4級

Andy、家寧分手後「超巨大差異」看哭了！萬人瘋傳

冷氣團強度升級恐成寒流　專家：低溫10度以下

被家寧全家榨乾10年！麻豆傳媒送Andy「10年VIP會員」

更多熱門

相關新聞

網友批北捷站名被警語遮掩引共鳴

網友批北捷站名被警語遮掩引共鳴

台北捷運通勤尖峰時段人潮洶湧，乘客在擁擠的車廂中難以看清到站資訊，近期有民眾反映，車門上方螢幕到站時經常被警語跑馬燈佔據，無法即時顯示站名，引發許多通勤族共鳴，貼文累積超過40萬人次觀看。

進口乳品衝擊　立委張嘉郡籲政府照顧酪農

進口乳品衝擊　立委張嘉郡籲政府照顧酪農

吉伊卡哇即日起　現蹤北捷板南線

吉伊卡哇即日起　現蹤北捷板南線

生生喝鮮奶政策將啟動　蔣萬安：成功的人找方法

生生喝鮮奶政策將啟動　蔣萬安：成功的人找方法

蔣萬安：北市「生生喝鮮乳」4月上路

蔣萬安：北市「生生喝鮮乳」4月上路

關鍵字：

世壯運雙北運動會台北捷運台北捷運Go捷運點數蔣萬安運動賽事國際賽事活動優惠市府宣傳

讀者迴響

熱門新聞

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

家寧「神隱1天出手了」！

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

快訊／金秀賢3度強硬發聲！「握有明確證據」

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

Andy凌晨3點衝破「百萬訂閱」　22萬到100萬只花了32hrs

Andy頻道一天飆破百萬訂閱「深夜發聲」

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Joeman評「Andy該拿80%股份」：家寧YT做不起來

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝

即／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

更多

最夯影音

更多

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面