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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔣市府人事大異動！人口不足250萬拔副秘　2美女媒體人入市府

▲▼ 「華岡藝校50週年校慶」-蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

▲台北市政府16日宣布人事異動，其中人口不足250萬卻拔掉副秘游適銘，造成無法補人。圖為市長蔣萬安。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安內閣再進行大幅度異動，選在世壯運前夕異動體育局長王泓翔，以及台北市不足250萬人口的狀態下，換掉副秘書長游適銘，造成該缺額無法補人；另觀傳局長找來媒體人余祥擔任、原觀傳局長王秋冬任勞動局長，以及副發言人找與綠委邱議瑩發生衝突的三立女記者魏汶萱擔任。余祥將於3月24日就任，魏汶萱將於4月1日就任，其餘新任人事都將在3月18日生效。

台北市政府16日上午發布小內閣異動，包含勞動局、觀光傳播局、體育局、青年局、研究發展考核委員會、客家事務委員會的首長職務調整，並宣布新任市府發言人、副發言人及世壯運辦公室發言人。余祥將於3月24日就任，魏汶萱將於4月1日就任，其餘新任人事都將在3月18日生效。

北市府指出，原勞動局長高寶華因個人健康因素請辭勞動局長，蔣萬安已准辭。而勞動局長一職，由原觀傳局長王秋冬接任。王秋冬曾任高雄市勞工局長，熟悉勞政業務，並具備豐富行政經驗，曾任臺北市政府副秘書長、觀傳局長及台中市民政局長等職。

▲▼台北市長蔣萬安市政總質詢,右為勞動局長高寶華。（圖／記者李毓康攝）

▲高寶華（右）。（圖／記者李毓康攝）

台北市政府提及，現任副秘書長游適銘為兼顧家庭，照顧行動不便的家人，將轉任參事，在新的崗位上持續發揮所長。北市府感謝游副秘書長在任內的專業貢獻與努力，並期待他持續協助臺北市「2029年智慧運輸世界大會（ITS World Congress）」的籌備，以及「2025雙北世界壯年運動會」國際事務推動等工作。

但值得一提的是，因為台北市人口數目前不足250萬，因此無法再補副秘書長人選，蔣萬安異動游適銘的背後考量將備受關注。

▲▼臺北市政府副秘書長游適銘。（圖／記者湯興漢攝）

▲游適銘。（圖／記者湯興漢攝）

至於原本觀傳局長職務，將由33歲的《NOWnews今日新聞》政治中心主任余祥接任，成為北市府最年輕的局處首長。余祥畢業於政治大學政治學系，媒體經歷橫跨傳統與網路媒體，曾任《中國時報》、《蘋果日報》及《中央社》記者，現為《NOWnews今日新聞》政治中心主任，累積10年政治新聞採訪與媒體經驗，熟悉公共政策議題與輿論趨勢。

北市府表示，此次延攬余祥，展現市府對專業媒體人才以及年輕世代的重視；期許在新媒體時代下，余祥的媒體背景將有助於提升台北市的能見度，透過她在觀光與傳播領域獨特視角與策略思維，打造台北為國際首都、亞洲亮點。

▲▼台北市觀傳局長余祥。（圖／台北市政府提供）

▲台北市觀傳局長余祥。（圖／台北市政府提供）

此外，這波人事異動值得注意的點，還有在雙北世壯運前夕，換掉體育局長王泓翔；至於體育局長職務，由原勞動局副局長游竹萍接任。台北市政府表示，王泓翔完成階段性任務，轉任參事，感謝王在任內的貢獻，推動大巨蛋進展、全民運動發展、運動產業振興，並為2025世壯運的籌備及特色運動館奠定基礎。

游竹萍畢業於國立中興大學法律系，擁有公職生涯30年的豐富行政經驗，曾任信義區區長、松山區區長等多項公職，於區長任內對地方體育會運作熟悉、互動頻繁；台北市兩大運動賽事場館──大巨蛋與小巨蛋，分別座落在信義區和松山區，都是游竹萍長期深耕地方治理時的重要一環。

游竹萍長期與各區公所密切合作推動運動業務，熟悉運動中心運作及體育行政管理，並在擔任區長及勞動局副局長期間，積極推展基層運動發展，在社區運動推廣方面累積豐富經驗，發揮協調與溝通能力，及使命必達的政策執行力。

北市府期許游竹萍接任後，以協調能力開展更廣泛的跨局處協作模式，並運用她深耕地方的行政經驗，強化臺北市「運動之都」發展，推動全民運動向下扎根。

▲▼台北市長蔣萬安市政質詢，右為北市體育局長王泓翔。（圖／記者李毓康攝）

▲王泓翔（右）。（圖／記者李毓康攝）

而此波內閣人事異動，也包括發言體系。身兼青年局長的發言人殷瑋接任研考會主委，並卸下發言職務，發言人由原本的副發言人李政軒接任；且副發言人郭音蘭轉任世壯運辦公室發言人，另原本調去青年局專員的蔡畹鎣回任副發言人，以及三立記者魏汶萱出任副發言人。

台北市政府說明，魏汶萱出任市府副發言人。魏汶萱現年31歲，畢業於世新大學廣電系，歷任三立新聞台政治組召集人、中天新聞台黨政記者，具備8年政治新聞採訪經驗，熟稔新聞運作與輿情應對。

▲▼台北市副發言人魏汶萱。（圖／台北市政府提供）

▲台北市副發言人魏汶萱。（圖／台北市政府提供）

至於殷瑋離開青年局後，青年局長由客委會主委周羿希接任。周羿希現年33歲，畢業於國立政治大學政治系，曾擔任總統府諮議、立法委員國會辦公室副主任、張善政競選辦公室發言人及國民黨副發言人，熟稔世代議題與青年政策。

而客委會主委職缺，由日新國小校長吳文德接任。吳文德出身高雄美濃客家原鄉，長年投身教育與公共事務，具行政經驗與跨領域合作能力。

吳文德是國立臺灣師範大學環境教育研究所碩士，曾任臺北市客家事務委員會委員。吳文德在關渡國小校長任內設置海洋教育資源中心，和鯨豚協會合作設置鯨豚救護站，展現創意與跨域執行力；他也曾榮獲師鐸獎、全國環境教育績優卓越獎等多項殊榮。此外，他積極參與客語教學、幼兒客語推廣計畫等工作，將為客家文化的傳承與創新注入新動能。

北市府期待，吳文德接任客委會主委後後，能發揮他教育專業及為人稱道的創新思維，深化臺北市客家文化歷史的保存與推廣，開創台北客家文化的新風貌。

▼台北市客委會主委吳文德。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市客委會主委吳文德。（圖／台北市政府提供）

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