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把酒醉女同事帶回家性侵2次　惡男狡辯「她主動」遭判4年半

▲桃園市沈姓房仲去年1月間邀約酒店女坐檯陪酒，恫嚇「若不當其女友，將告知公司接私桌」恫嚇，再趁機硬上性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲蔡男趁女同事醉倒性侵2次，狡辯「她主動」法院不採信遭判4年半。（圖／示意照與本案無關／免費圖庫pixabay）

記者郭世賢／台北報導

台北市一名蔡姓男子與同事小美（化名）等人至KTV歡唱，趁小美酒醉意識不清時，先在包廂內親吻、猥褻她，隨後將其帶回住處性侵2次。台北地方法院審理後，依乘機性交罪判處蔡男4年6個月徒刑。

判決書指出，蔡男於2022年12月30日21時41分許，邀請小美、陳姓友人等多人前往台北市錢櫃KTV飲酒唱歌。期間，小美因參與拚酒遊戲，不勝酒力而意識不清。蔡男趁機攙扶她至包廂廁所，對其進行親吻及猥褻，甚至以手指性侵。聚會結束後，他進一步將小美帶回住處，趁其醉態未醒時再度性侵。

事後，小美酒醒後察覺異狀，立即報警。經檢方調查，依乘機性交罪將蔡男起訴，該罪刑度介於3年以上10年以下。

法院審理期間，蔡男否認性侵，辯稱小美主動求歡，甚至回吻，並且對於回家一事也有點頭同意。然而，根據現場證人證述，小美當時醉到站不穩，顯然喪失行為能力；此外，她事後出現「創傷後壓力症後群」（PTSD）症狀，需長期接受心理諮商。

法院認定，蔡男為滿足私慾，趁小美酒醉無法抗拒之際實施性侵，對其身心造成嚴重傷害。至今蔡男未表達悔意，亦未對小美進行賠償，因此依法判處4年6個月徒刑。

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