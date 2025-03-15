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綠營台中宣講會爆滿　11罷團外場擺攤大排長龍「罷羅廷瑋」最熱絡

▲▼民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會–台中場，人潮畫面曝光。（圖／記者杜冠霖攝）

▲民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會–台中場，人潮畫面曝光。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（15日）在台中舉辦「人民是頭家」政策宣講會，雖小有雨勢，現場人潮仍爆滿，更外溢到一旁宮廟、捷運站。雖民進黨秘書長林右昌強調，宣講主題是總預算，跟罷免沒有關係。但仍有多個罷免團體串聯到場擺攤，包含在地的台中6藍委、南投馬文君、游灝、彰化謝衣鳳、雲林丁學忠、花蓮傅崐萁罷團都到場，現場被連署人龍擠得水洩不通，因此罷團除在攤位連署外，也安排志工隊在外打游擊。

民進黨在台中舉辦首場「人民是頭家」政策宣講會，四點半開始的活動，四點左右人潮已經塞滿廣場，寸步難行，一度外溢到旁邊捷運站二樓及宮廟階梯，除一般政治宣講場次的傳統支持者外，現場有不少家庭、年輕族群，人潮相當嚇人。

罷團志工透露，知道有這場活動，就透過管道詢問，也協調到場地，台中六個罷免團體都有到，總預算下鄉宣講第一場就在台中，希望能團結一起出席，來的時候下大雨，所以比較晚才開始擺攤，今天簽連署的人完全沒有停下來過、很多民眾擠不進來，也會請志工到外面打游擊協助民眾簽署。

罷團志工表示，台中罷團定期都會聯絡，光是罷免羅廷瑋，開始二階連署的第一個週末就有五千份以上，平日的話，受到幾天雨勢影響較少，罷免門檻2萬7，目標安全份數要到7萬。

至於現場除台中6霸團外，南投、彰化、雲林、花蓮罷團也都到場，罷團志工透露，黨中央下鄉場次有限，所以都會盡量爭取，其他縣市如南投、雲林也會來。

對於羅廷瑋，罷團志工表示，前陣子比較有話題性的就是霜淇淋買一送一，還有一些地瓜球、棉花糖的優惠，都是店家送的，羅廷瑋都會去爭取這些，但這不是一個立委被期待該做的工作。還有把醫師叫來罵這件事情，羅廷瑋主打親子友善、幫爸媽發聲，卻耍官威佔用兒童醫療資源，非常雙面。

▲▼民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會–台中場，民眾響應連署擠滿攤位。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼民進黨舉辦「人民是頭家」政策宣講會–台中場，民眾響應連署擠滿攤位。（圖／記者杜冠霖攝）

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