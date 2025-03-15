勞動部雲林最大場徵才！AI商機熱　矽品釋545職缺...最高薪70K

▲勞動力發展署代理署長陳世昌、立法委員劉建國及各界貴賓，特別到場為求職朋友加油打氣。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

勞動部協同虎尾科技大學於今（15）日在虎尾就業中心，舉辦「蛇來好運轉、職涯再啟航」大型徵才暨職場體驗嘉年華活動，共計吸引54家企業、提供逾1700個工作機會，其中受惠於AI與高效能運算商機持續熱絡，矽品精密工業更是釋出545個工作機會，場面熱鬧非凡、湧進上千人到場參與。

勞發署代理署長陳世昌親自出席，並表示「蛇來好運轉職涯再啟航」是今年度雲嘉南地區，首場最大型的徵才活動，除共邀集42家企業到場徵才，另也代收12家企業履歷，合計提供1738個工作機會，產業跨足科技業、傳統製造業、食品業、批發零售及服務業等，其中約85%職缺薪資30K起、超過95%為雲林在地工作機會。

▲動現場還設置職訓DIY活動體驗，並邀集8家多元就業開發單位設攤展售，消費滿額還可集點換小禮物，也吸引不少民眾支持。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳世昌指出，最多人在意的薪資部分，多家廠商都祭出優質待遇網羅人才，如李長榮化工、上銀科技、笠源科技及愛之味都開出月薪40K起要找各類工程師，點鑫產業則是祭出薪資最高71K要找品管主管，台灣立期科技也提供月薪60K起徵求國際業務主管，而矽品精密工業為了延攬製程、廠務保修、品管(MQE)工程師，釋出近百名月薪可達70K的高薪工作機會。

立法委員劉建國表示，雲林縣產業變動非常快、人力需求也相當迫切，除傳統農業轉型至智慧農業、許多科技業如矽品精密、上銀科技等也陸續在雲林縣擴大攬才，很感謝今日勞發署所辦理的徵才活動協助在地媒合，希望廠商都能補實人才、待業者都順利就業。

雲嘉南分署長劉邦棟強調，這場徵才活動響應ESG永續環境規劃「無紙化面試」，透過線上系統瀏覽職缺、填寫履歷、預約面試及進度查詢，並發送求職履歷至面試廠商端，除全面無紙化、改善傳統排隊面試，更節省民眾的求職時間成本，加速企業找到合適人才；此外，現場也提供AI模擬面試、履歷健檢、職涯測驗及就業促進研習，協助求職者釐清職涯適性、優化履歷。

▲「蛇來好運轉 職涯再啟航」大型徵才暨職場體驗嘉年華活動，共計吸引54家企業、釋出逾1700個工作機會。（圖／記者游瓊華翻攝）