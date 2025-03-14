春暖職來抓住就業好時機！　台南3月徵才熱烈開跑

▲台南就業中心於3月18日、19日及20日連3天舉辦一系列徵才活動，涵蓋各行各業，共計14家企業提供近500個職缺。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著春天的到來，產業逐漸復甦，台南就業中心受理企業求才相較於去年同期增加6％，為協助求職者與企業快速媒合，截至目前已辦理15場徵才補實人才，3月再度加碼，並於18日、19日及20日連三天舉辦一系列徵才活動，涵蓋各行各業，共計14家企業提供近500個職缺。

而為滿足求職者對彈性工時的需求，本次活動特別開發相關職缺，並邀請觀光產業展示特色產品及安排模擬職場體驗活動，打造全方位求職平台，幫助求職者掌握就業機會。

3月18日下午2時至4時在安平產業園區服務中心(台南市南區中華西路一段67號)，邀請優質廠商參與，包括激力、興南客運、聯合材料、全家超商、統一超商、堤維西、築間餐飲、碳佐麻里(新興園區)及馡曄國際（進駐台南最大誠品商場，即將開幕的MORE默爾義大利餐廳）等9家企業，提供超過348個職缺。其中以餐飲業徵求區主管，薪資最高58K、儲備人員薪資46K。而製造業徵求射出成型技術員，薪資也開出50K，吸取優秀人才。

3月19日下午1時至4時在台南就業中心(台南市東區衛民街19號)辦理「美商德盟全球凱展」徵才活動，提供20個展售專員等彈性工時職缺。求職者可於當日模擬職場體驗活動，實際了解工作內容，提升求職成功率。

3月20日上午9時至12時30分在台南就業中心將舉辦「春分大步走，觀光產業來報到」徵才活動，邀請老四川餐飲、黑橋牌企業、奇美食品、四葉國際餐飲等4家觀光相關企業設攤，釋出逾百個職缺。現場除了企業招募，還特別安排品牌展示區，讓求職者近距離了解企業特色、代表性商品及職務內容，進一步掌握就業機會，找到最適合自己的職位。

台南就業中心主任洪儷瑋表示：「求職者有不同的需求與考量，本中心的徵才活動場次，涵蓋全職、高薪、彈性工時等多類型職缺，以滿足不同族群的就業需求。如儲備幹部、展售專員、餐飲管理培訓等職缺，適合無經驗可接受挑戰的求職人。餐飲區主管、製造業射出成型技術員等職缺，提供優渥薪資與職位晉升空間，吸引優秀人才挑戰高薪。彈性工時職缺適合兼職的朋友或兼顧家庭與職場。對特定產業（如觀光、餐飲、零售）有興趣的求職者，親臨商品展示現場，增加職缺匹配度，鼓勵求職朋友踴躍參加。」

了解更多活動資訊，請撥打台南就業中心專線：06-2371218，或透過「台灣就業通網站-徵才專區」查詢（https://pse.is/4mvchp）。