Candy Bird壁畫現身雲林　口湖成龍濕地以藝術喚醒環境意識

▲2025成龍濕地流動藝術饗宴」即將登場，今年將結合成龍社區、觀樹教育基金會、國內外藝術家等加入在地資源。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

位於雲林口湖成龍濕地，最美的時刻是夕陽餘暉的光芒與水面倒映的景色；「2025成龍濕地流動藝術饗宴」即將登場，今年將結合成龍社區、觀樹教育基金會、國內外藝術家等加入在地資源，由4月7日至28日的「成龍社區藝術行動」活動揭開序幕，邀請民眾親自探索並揭開「海平面下的聚落」神秘面紗。

觀樹教育基金會在林業及自然保育署的計畫支持下，於成龍社區繪製一幅躺平在水裡的十米長大巨人，知名壁畫藝術家 Candy Bird 以「海平面下的聚落」為主題，在村內多處牆面進行壁畫創作的其中一幅，Candy Bird壁畫不僅為聚落增添藝術氣息，更希望能引發民眾對於全球暖化與地層下陷等環境議題的關注。

▲觀樹教育基金會在林業及自然保育署的計畫支持下，於成龍社區繪製一幅躺平在水裡的十米長大巨人。（圖／記者游瓊華翻攝）

成龍社區長期以居民共創、藝術浸潤的方式，翻轉社區形象，如同日本知名「瀨戶內海藝術祭」，結合了現代美術、在地文化、自然風景的藝術活動，創作的藝術作品皆以在就地取材、在地參與、共同創作、引介後續交流的種種裝置藝術等過程，引領社區居民與社會大眾關注溼地與人的環境議題，成為國內自然生態結合環境藝術季的標竿村落。

「2025成龍濕地流動藝術饗宴」主活動日預計將於5月中下旬登場，從活動規劃、環境劇場舞台設計，都將呈現與以往不一樣的意象，以大地為舞台，發展出專屬於當地的環境劇場；雲林縣長張麗善表示，成龍濕地與全國其他濕地最大的不同，在於濕地與村落居民共生共存，居民守護自己的濕地，由下而上的影響民間團體、地方政府與中央機構，現在也正朝著其他濕地推廣單位推展生態保育、藝文扎根、向海洋學習的示範基地。

▲Candy Bird壁畫不僅為聚落增添藝術氣息，更希望能引發民眾對於全球暖化與地層下陷等環境議題的關注。（圖／記者游瓊華翻攝）