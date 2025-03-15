農保資格遭查！雲林近6000農民被退保　張嘉郡：老農權益被扼殺

▲立委張嘉郡。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

審計部要求各縣市政府清查諸如出租農地給光電業者等不符農保資格農民，雲林縣約有近6000名農民面臨被強制退保。國民黨立委張嘉郡表示，基層農民一生務農，農業部應該照顧老農的晚年，更有不少老農配合政府的能源政策，將農地租借給光電業者，卻反而因此失去資格，大嘆被政府「養套殺」。她痛批農業部不捍衛農民權益，反讓老農權益被扼殺，呼籲農業部應懸崖勒馬，不要讓基層老農成為被政府誤砍的犧牲品。

張嘉郡表示，政府清查未實際從農的假農戶，目的是照顧真農民，但忽略了基層農民越來越難養活家庭的現實，面對近年萬物齊漲的衝擊以及農村勞動力青黃不接的現況，很多農民被迫要兼差才能養活家庭，誤觸農保清查資格的地雷，何其無辜被政府懲罰。

很多農民向張嘉郡反映，他們配合政府一生務農，到了老年已經耕不動，中央政府發展再生能源，他們考量年紀與物價飆漲，因此配合政府政策將農地出租給光電業者，如今卻反而被剝奪投保數十年的農保資格，非常無助向她哭喊冤枉。

張嘉郡表示，不少老農膝蓋都是傷，面臨農村勞動力青黃不接，加上近年萬物齊漲，肥料、秧苗費全面漲，農作價錢跟不上物價，只能靠兼差賺外快來養活家庭，卻被盯上影響農保資格。

張嘉郡說，台灣以農立國，老農一生犧牲奉獻，絕非是不務農卻佔農保便宜的投機份子，農業部身為農民的守護者，不協助輔導改善並照顧老農，竟然還配合剝奪農民權益。

張嘉郡強調，她以農地出租給光電業者為例，農民配合政府政策，如今卻成為被政府修理的對象，這對老農來說太不公平，她會協助農民釐清，也呼籲農業部應出面，不能坐視不管。