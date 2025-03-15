找到高薪工作！他才加人資LINE...「狂冒轉帳紀錄」慘了

▲當事人的帳戶被標記為警示帳戶。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

「短短幾分鐘後，帳戶內突然出現大量不明的轉帳紀錄！」內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享詐騙案例，當事人在抖音上看到求職廣告，因為感覺很簡單，所以他馬上加LINE了解，並提供銀行帳戶給對方，豈料沒多久後，他的帳戶就被標記為警示帳戶，因此他也呼籲，「找工作一定要透過正規管道！」

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「輕鬆工作=人頭戶」為標題分享詐騙案例，當事人在抖音上看到一則求職廣告，內容宣稱「高薪、不限學歷、在家輕鬆賺錢」，並附上 LINE ID「人資筱雅」。因為廣告聲稱只需加LINE聊天即可，因此當事人非常心動，馬上加入對方的LINE。

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加入「人資筱雅」的LINE後，對方態度很親切，「說這份工作不需要經驗，只要透過特定帳戶來幫忙交易，就能獲得高額佣金。」筱雅接著說，因為「客戶的交易額度有限制」，所以需要借用應徵者的銀行帳戶來處理薪轉交易。

當事人透露，筱雅要他提供網路銀行的帳號和密碼，要測試帳戶是否符合薪資轉帳標準，「當時我沒有多想，就把網銀帳密提供了出去」。結果幾分鐘後，他的帳戶出現大量的不明轉帳紀錄，「我嚇了一跳，趕緊登入網銀查看，這才發現我的帳戶已被標記為警示帳戶，根本無法正常使用！」

此時，當事人才意識到自己陷入詐騙陷阱，原本以為是穩賺不賠的工作，結果卻成為詐騙集團利用的工具，「害我變成人頭帳戶，還可能要面臨法律責任！」於是他便立刻前往派出所報案，避免更嚴重的後果發生。經過這次事件，他也提醒大家，找工作一定要透過正規管道，且千萬不要隨便交出銀行帳密，「否則不但錢可能被盜，還會變成詐騙的共犯！」

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享2點防詐小撇步。

1、求職，請循合法管道，才有保證。



2、不要將網銀帳號、密碼、金融卡提供給陌生人。

內政部警政署「165打詐儀錶板」也解析詐騙話術，提醒民眾注意。



1、透過社群軟體刊登虛假高額傭金工作，誘騙LINE聯繫。



2、假人資謊稱薪資轉帳，騙取網銀帳號、密碼。



3、假人資使用網銀帳號、密碼洗錢。