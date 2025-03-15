烏「棄守庫斯克」內幕爆！普丁疑獲線報　烏軍官：全國恨透馬斯克

▲烏克蘭特種部隊指揮官懷疑，普丁早就已經知道美國會切斷對烏軍援與情報共享。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

負責指揮烏克蘭特種部隊大膽反攻並佔領大片俄羅斯土地的中校納迪拉澤（Vano Nadiradze）直言，川普切斷對烏軍援與情報共享後，嚴重打擊了他們的努力，使他們被迫撤離庫斯克。而他擔憂，其實俄羅斯總統普丁早就已經知道美國會做出這項決定，因此在短短數小時內就攻佔庫斯克區的重要村莊。他也表示，烏克蘭已經恨死馬斯克了。

根據《每日郵報》14日報導，納迪拉澤曾經帶領約1000名部隊在2024年8月大舉反攻，攻佔俄羅斯部分土地，並成功控制庫斯克地區以及遭俄羅斯控制的大片土地，迫使俄軍調動精銳部隊和北韓軍隊應對。然而隨著川普2周前宣布暫停對烏軍援和情報共享後，烏軍就遭俄軍連連逼近，被迫撤退。

納迪拉澤表示，俄羅斯似乎早已預知美國會中斷對烏克蘭的軍援和情報共享，導致烏軍被迫撤出庫斯克（Kursk）地區。納迪拉澤指出，莫斯科當局在美國做出決定後數小時內就迅速佔領了重要村莊，顯示其早有準備。

納迪拉澤表示，「我無法擺脫這種感覺，那就是他們事先已經知道川普會切斷對我們的軍援和情報共享，這嚴重影響了我們的努力。」他透露，俄羅斯在川普宣布決定當天，就奪回了朱拉夫卡（Zhuravka）和諾文克（Novenke）2個村莊，並幾乎完全控制了通往庫斯克最大城鎮蘇賈（Sudzha）的後勤通道。

受此影響，俄軍已幾乎完全收復失地，然而烏克蘭人卻曾經希望，這片被烏軍搶攻的土地能夠成為和談中的重要籌碼。

納迪拉澤指揮特種作戰偵察小組，他直言，華府的決定對他的部隊「傷害最大」，讓烏軍失去了行動數據和衛星圖像，導致撤離。

他強調，「我們控制庫斯克達7個月，要不是美國切斷了即時情報共享，原本還可以再堅持一段時間」。他表示，由於的確有被包圍的危險，指揮部才會決定撤退。

納迪拉澤強調，烏克蘭即使缺乏美國援助，仍將堅持戰鬥。他同時也批評美國總統川普的親信馬斯克（Elon Musk）早已備受憎恨。

納迪拉澤毫不諱言地表示，馬斯克因為在X上發布反烏克蘭訊息，他說過的話與做過的事在烏克蘭軍中和整個烏克蘭都被大家所仇恨，而這全都要怪馬斯克自己。他還透露，馬斯克曾經切斷讓烏克蘭人得以在前線作戰的「星鏈」衛星網。