英國男「自然懷孕」生下兒子　還想生更多孩子

▲男同志自然懷孕產子，稱想要生更多孩子。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

英國男同志馬拉奇（Malachi Clarke）與男伴相戀之後，以自然懷孕的方式產下男嬰。原來他其實是一名跨性別人士，出生時是女性，如今接受媒體採訪時提到，對於以男性身分懷孕產子一事感到驕傲自豪，還想要生更多孩子。

鏡報報導，馬拉奇是英國第一名自然懷孕並公開談論自身經歷的跨性別者，他1997年出生時是女孩，但其實他討厭穿裙子留長髮，卻很愛與男孩們一起玩耍踢球，到了17歲出櫃，並在19歲決定變成男性，開始注射雄性激素睪固酮，20歲那年接受乳房切除手術。不過，他並沒有做陰莖成形術（Phalloplasty）。

馬拉奇2021年合法登記為男性，並在2022年遇上人生伴侶查理（Charlie），兩人迅速墜入愛河，步入婚姻。在此之際，馬拉奇因嚴重痤瘡停止服用睪固酮，這也讓他的生理期恢復正常。

沒想到幾個月後，馬拉奇自然懷孕，在這之後，透過剖腹產生下男嬰。在孩子出生後，馬拉奇在孩子的出生證明上被列為母親。

如今馬拉奇的兒子已經2歲，談及孩子未來可能要面對的社會眼光，甚至是被欺負，「我們會告訴他一切，我們並不擔心，也希望他將來就讀的學校能夠給他包容與支持」，且相當自豪能以男性身分懷孕產子，「我還想要生更多孩子，希望兒子能有兄弟姊妹，這樣他就能有朋友相伴長大」。