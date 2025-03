英國男「自然懷孕」生下兒子　還想生更多孩子

▲男同志自然懷孕產子,稱想要生更多孩子。(圖/翻攝自X)

記者詹雅婷/綜合報導

英國男同志馬拉奇(Malachi Clarke)與男伴相戀之後,以自然懷孕的方式產下男嬰。原來他其實是一名跨性別人士,出生時是女性,如今接受媒體採訪時提到,對於以男性身分懷孕產子一事感到驕傲自豪,還想要生更多孩子。

鏡報報導,馬拉奇是英國第一名自然懷孕並公開談論自身經歷的跨性別者,他1997年出生時是女孩,但其實他討厭穿裙子留長髮,卻很愛與男孩們一起玩耍踢球,到了17歲出櫃,並在19歲決定變成男性,開始注射雄性激素睪固酮,20歲那年接受乳房切除手術。不過,他並沒有做陰莖成形術(Phalloplasty)。

馬拉奇2021年合法登記為男性,並在2022年遇上人生伴侶查理(Charlie),兩人迅速墜入愛河,步入婚姻。在此之際,馬拉奇因嚴重痤瘡停止服用睪固酮,這也讓他的生理期恢復正常。

沒想到幾個月後,馬拉奇自然懷孕,在這之後,透過剖腹產生下男嬰。在孩子出生後,馬拉奇在孩子的出生證明上被列為母親。

如今馬拉奇的兒子已經2歲,談及孩子未來可能要面對的社會眼光,甚至是被欺負,「我們會告訴他一切,我們並不擔心,也希望他將來就讀的學校能夠給他包容與支持」,且相當自豪能以男性身分懷孕產子,「我還想要生更多孩子,希望兒子能有兄弟姊妹,這樣他就能有朋友相伴長大」。

