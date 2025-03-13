▲北榮桃園分院性別友善門診，醫事人員別上「跨性別金屬徽章」。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導



一對中年伴侶，於日前走進臺北榮民總醫院桃園分院精神科「性別友善」門診。求診的是一名年約50多歲的「先生」，主訴是：「想做自己！」原來，個案是名年長的跨男個案（簡稱FTM），在人生的大半歲月中，始終未能完全活出真正的自我。

2019年同性婚姻專法通過後，他終於與自己心愛的女人步入婚姻。然而，他很快意識到，這樣的幸福其實只實現了一半，因為他仍未成為真正完整的自己，他的靈魂仍然被禁錮在一個錯置的女性身體裡。

臺北榮總桃園分院精神科主治醫師徐立仁指出，該院早在多年前便特別開設「性別友善」門診，為桃園市跨性別及其他性少數族群提供臨床諮詢服務，內容包括：探索性別認同、性別氣質感受、社會適應評估、共病的評估及相關治療等；針對兵役、性別確認治療等開立診斷證明書、想要進入下階段性別確認治療、賀爾蒙治療等完整的生理心理社會評估。

▲北榮桃園分院性別友善門診。（圖／桃榮提供）

而源自於性與性別議題的心理困擾若未獲適當處理，可能發展出如焦慮、憂鬱、適應障礙、物質濫用等問題。北榮桃園分院性別友善門診提供專業服務，並打造安心自在的就醫空間。醫事人員別上「跨性別金屬徽章」象徵尊重與認同其相關權益。除了粉藍與粉紅代表男性與女性的傳統顏色外，中間白色則代表雙性人、跨性別中或自認是非二元性別的人。

2019年世界衛生組織將跨性別從第11版《國際疾病與相關健康問題統計分類》中移除，傳達出跨性別並非精神疾病的正面意義；另外，《精神疾病診斷與統計手冊》第五版在2022年改版後，更著重於性別不一致導致的不安和困擾，而非（性別）認同本身。在臨床實務上，先進國家的作法與趨勢，漸將「性別認同」去疾病化，並摒除性別認同和性別角色的二分法（男性或女性），轉而採用多元類別或光譜的概念。