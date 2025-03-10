年輕人「出社會還跟爸媽住」她超不解！一票人曝原因：幹嘛搬出去

▲住家裡才能存到錢。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「為什麼有人出社會還要跟父母住？」一名女網友納悶直呼，非常享受住外面的生活，吃什麼、幾點回家睡覺，都不用向爸媽報備，為何有人依然選擇住在家裡呢？文章曝光後，多數人直言爸媽觀念自由且感情好，最重要能存錢，「可以省房租、吃飯錢，為什麼要搬出去呢？」

一名女網友在Dcard表示，搬出去住後才發現生活變得截然不同，不僅能擺脫家庭束縛，還可以完全掌控自己的作息與飲食，享受前所未有的自由。

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原PO分享，住在外面最大的優勢就是不需要報備，隨時邀朋友來家裡都可以，完全不用擔心父母有意見。對此，原PO不禁好奇拋問「住外面的好處太多，怎麼還會有人想待在家裡？」

文章引發討論，許多人表示住在有愛的家庭裡，「因為不是所有家庭都這麼不自由」、「媽媽做的飯超好吃，家裡也不會管我，跟家人關係好，需要自己的空間時也有房間可以躲，幹嘛搬出去」、「我家很自由啊，父母都不太管我在做什麼」、「我家不是監獄，是避風港」、「我家很自由晚回也可以，而且我還可以不付房租水電，還不用給孝親費」、「台北市方便啊！家裡感情也很好，不會情勒啥的」、「包吃包住還有人打掃，幹嘛要搬出去住」。

最重要的是，住家裡可以省錢，「外面租真的貴，桃園隨便找，沒有1萬2以上真的住不起，1萬2以下的看過都跟鬼屋沒兩樣，薪水也才3萬5，租個房就去了3分之1甚至更多」、「住家裡精神壓力大，住外面經濟壓力大」、「存錢快，不然我不知道多久才能買房」、「房租是硬傷」、「可以省房租、吃飯錢，為什麼要搬出去呢」、「每個月多存2萬左右」。