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母女變父子！媽跟小孩「一起變性」　親曝心聲：他給我勇氣

▲▼ 母女變父子！單親媽帶孩「一起變性」　親曝心聲：他給我勇氣 。（圖／翻攝IG@raphaelegustavinho）

▲拉斐爾和古斯塔夫，從母女變成父子。（圖／翻攝IG@raphaelegustavinho，下同。）

記者吳美依／綜合報導

巴西一對母女接受變性手術，攜手轉換性別，如今已經變成了「父子檔」，並在Instagram分享這段心路歷程。其中，38歲父親拉斐爾（Raphael）表示，正是孩子給了自己勇氣面對這一切。

太陽報報導，38歲的拉斐爾和10歲的古斯塔夫（Gustavo）出生時，生理性別都是女性，但隨著時間過去，2人的性別認同如今都是男性。

其中，古斯塔夫是一名童星，曾經在影劇作品中扮演過男孩和女孩，他2歲那一年，被拉斐爾發現，性別認同應為男性，4歲開始在聖保羅大學醫院的「性別認同和親密取向跨學科門診」（Amtigos），接受跨性別治療。

▲▼ 母女變父子！單親媽帶孩「一起變性」　親曝心聲：他給我勇氣 。（圖／翻攝IG@raphaelegustavinho）

在兒子展開治療之後，拉斐爾也開始思考自己的性別認同，最終在坎波林波（Campo Limpo）市立醫院醫院接受治療，目前尚未使用荷爾蒙。他去年開始不再自稱女性，而希望大家把自己當作男性，接受媒體採訪時，更大方表示，「現在我是拉斐爾，古斯塔夫的父親。」

拉斐爾和古斯塔夫都認為，他們各自想要轉變性別的想法，並沒有受到彼此的影響。拉斐爾說，「他沒有任何影響，但給了我力量與勇氣去面對變性手術。」

事實上，拉斐爾一共有3個孩子，除了古斯塔夫之外，還有16歲長子及13歲次子，其中大兒子也認為自己是非二元性別者。

巴西媒體G1報導，這些跨性別照護服務，都遵循巴西衛生部的規範及聯邦醫學會建議，由聖保羅的公共醫療體系提供。2023年，聖保羅州議會成立一個調查委員會（CPI），審查跨性別者醫療計畫，試圖阻止更多跨性別者接受治療，但聯邦當局最終認定這些程序合法，因此CPI未能改變上述醫療服務。

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