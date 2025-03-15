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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

預示打造2萬噸全能艦　陸公開155毫米艦炮已問世

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社，下同。）

軍武中心／綜合報導

爭取海上強權地位，傳出大陸已產出火力強大的自製155毫米艦炮，新式武器的問世，暗示了解放軍將在055型大型驅逐艦的基礎上，發展更為先進、滿載排水量達1.5萬噸至2萬噸級的「全能艦」。

事實上這項新式武器早在去年7月就已低調公開誕生的訊息，北方重工業集團旗下媒體帳號「北重視界」當時指出，「2018年4月12日，南海某海域，新中國歷史上規模最大的海上閱兵隆重舉行。習近平總書記登上長沙艦隊海軍進行檢閱。長沙艦上配備的130毫米艦炮正式由北重集團製造。從100毫米高射炮到122毫米自行榴彈炮再到155毫米艦炮等多型武器相繼誕生，研發人員緊貼國際軍事發展趨勢，為國家國防安全構築堅實底座。」

雖到目前為止，仍未有155毫米艦炮各項官方數據，但預計將為055艦後續改進型帶來助益。據了解， 現今055艦的130毫米艦炮雖性能優異，可發射多種彈藥，但其口徑和裝藥量在面對堅固工事時仍顯不足，未來面對兩棲作戰中，更大口徑的155毫米艦炮能提高更高效的火力壓制。

▲解放軍055型驅逐艦「南昌艦」。（圖／翻攝新華社）

有分析指出，155毫米艦炮的問世，代表解放軍將全速發展更先進的全能艦。未來以055艦為技術基礎，除了155毫米艦炮上艦外，也將採用40兆瓦級CGT40等新型艦用燃氣輪機、全電推進系統技術，垂發系統兼容反艦、防空、反導、對陸攻擊等多類型導彈，滿載排水量將超越現有的1.3萬噸，來到1.5萬至2萬噸。

當然有許多人會想到，眾所矚目的電磁炮已經上艦試驗，為何還需155毫米艦炮。分析認為，電磁炮仍存有很大的技術挑戰，定型裝備到戰艦上實際仍需很長的一段路要走，此外未來電磁炮邁向實用化，高昂的成本和複雜的維護背景下，只能讓其承擔特定任務，而無法全面代替傳統的火藥艦炮。最有機會可以看到的是，電磁炮會與155毫米艦炮依照任務需求而相互搭配使用。

▼被捕捉到疑似電磁炮上艦試驗，大陸軍迷分析該炮炮長約為21米。（圖／翻攝自微博／超大駭客）

▲▼疑似中國電磁炮研製成功，大陸軍迷分析該炮炮長約為21米。（圖／翻攝自微博／超大駭客）

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